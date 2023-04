La guerre en Ukraine, une précieuse mine d'informations pour les F-35 américains

Le 16 février 2022, huit jours avant l'invasion russe de l'Ukraine, la 388e Fighter Wing de l'armée de l'air américaine et la 419e Fighter Wing de la réserve de l'Air Force ont été les premières unités à déployer des avions de chasse F-35A en soutien à l'OTAN.

Stationnés en Allemagne, Estonie, Lituanie et Roumanie, les douze appareils, épaulés par 300 pilotes et techniciens, étaient chargés de collecter des données sur les emplacements des missiles sol-air et des avions en Europe de l'Est et en Russie. Le but: bâtir une carte permettant de guider les futures opérations de l'OTAN, dévoile Air Force Times.

«Nous n'avons pas traversé la frontière. Nous n'avons rien tiré ni lâché. Mais [le F-35A] est toujours en train de détecter, de collecter des informations. Et il le fait très, très bien», fanfaronne le commandant de la 388e Fighter Wing, le colonel Craig Andrle.

À lire aussi Recruté par Wagner, un assassin rentre chez lui, puis tue à nouveau

Les F-35 sont conçus pour bloquer et détruire les défenses aériennes en territoire ennemi, qui pourraient abattre les avions alliés. Mais ils «absorbent» aussi les signaux électroniques émis par les radars, ce qui permet de générer une carte des forces ennemies et alliées dans la région.

Erreur 404

Les pilotes américains ont notamment pu cartographier les missiles sol-air présents sur le territoire ukrainien et dans l'enclave russe de Kaliningrad, située entre la Pologne et la Lituanie. Ils ont ensuite transmis ces informations à l'Ukraine et ses alliés.

Cela a aussi permis d'identifier les limites du F-35. Capable d'identifier automatiquement des équipements tels que le système russe de défense antiaérien S-300, il n'a pas su les reconnaître immédiatement, ce qui était possiblement lié à une forme de camouflage.

Ce n'est pas le moindre des problèmes du F-35, qui souffrait en janvier 2021 de 871 défaillances identifiées. Si certains ont été corrigés, les F-35B pâtissent toujours d'un problème de vibration du moteur, qui a provoqué un incident sur la base aérienne de Fort Worth (Texas), en décembre 2022.

Selon Air Force Times, l'une des corrections les plus importantes consiste en deux mises à jour matérielles et logicielles, Technology Refresh 3 et Block 4. Sans elles, impossible pour les F-35 de tirer des missiles de croisière ou des armes antimissile sol-air. Mais selon le colonel Craig Andrle, Block 4 ne devrait pas être disponible avant… cinq ans.