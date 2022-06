Le garage ukrainien qui transforme les vieilles bagnoles en mini-tanks

Dans la guerre qui les oppose à la Russie, ogre militaire aux moyens démesurément plus larges que les leurs, les Ukrainiens doivent faire preuve d'inventivité. Camionnettes Fiat, drones civils de loisir, mini-buggies… Avec un peu d'huile de coude, tout peut être transformé en une arme létale.

Lors de recherches à propos de l'une de ces armes faites de bric et de broc, une mitrailleuse lourde contrôlée à distance et montée à l'arrière d'une berline Volga datant de l'ère soviétique, le média The War Zone a découvert le garage qui imagine certaines de ces transformations.

#Ukraine: The most incredible technical of the Ukrainian forces so far - a Soviet GAZ-24-10 Volga sedan with a remote controlled weapon station module consisting of a KPVT 14.5mm heavy machine gun. pic.twitter.com/rt2ALkgD0S — Ukraine Weapons Tracker (@UAWeapons) June 8, 2022

Les concepteurs de cette batterie antiaérienne de fortune sont membres d'un atelier de carrosserie baptisé SteelTec Group. Mécaniciens, métallos, soudeurs, ingénieurs… Les membres de SteelTec se sont regroupés afin de mettre leurs talents au service des forces de défense ukrainiennes.

Franken-tank

Dirigé par Dmitriy Albul, un entrepreneur qui dispose aussi d'une entreprise de structures métalliques aux États-Unis, SteelTec était à l'origine un simple atelier de fabrication de toutes sortes d'objets en métal.

Les photos postées sur son compte Instagram avant l'invasion montrent de banals meubles, ornements et équipements sportifs. À partir du mois de mars en revanche, le fil de l'atelier commence à changer du tout au tout.

Au départ, les hommes de Dmitriy Albul se contentaient d'équipements de base, comme des barrières anti-véhicules ou des plaques blindées pour gilets pare-balles. En collaboration avec des volontaires, l'administration locale et l'armée, l'équipe est ensuite passée à des projets plus ambitieux.

Si la Volga antiaérienne est leur projet le plus fou et le plus médiatique, l'atelier s'emploie surtout à transformer les voitures qui lui sont données, souvent des vieux tacots, en véhicules prêts pour les rudesses du champ de bataille.