General Atomics propose deux drones MQ-9 Reaper pour 1 dollar à l'Ukraine (mais il y a un truc)

Depuis l'invasion à grande échelle perpétrée par son voisin russe, l'Ukraine n'a d'yeux presque que pour le Bayraktar TB2, ce drone turc (relativement) low-cost devenu si populaire que des chansons lui ont été dédiées.

Kiev, pourtant, aimerait beaucoup mettre la main sur d'autres drones, bien plus coûteux, d'autres horizons: ceux de la firme américaine de défense General Atomics. Si l'administration Biden a réfléchi un temps à fournir de redoutables MQ-1C Grey Eagle, développés par l'entreprise américaine, à l'Ukraine, la chose ne s'est jamais faite et semble au point mort.

Mais General Atomics est sorti de sa réserve pour faire une belle offre en cette période de soldes. Selon le Wall Street Journal, l'entreprise américaine a ainsi proposé à Kiev de lui vendre deux MQ-9 Reaper, un appareil dit «MALE» («moyenne altitude longue endurance»), aussi utilisé par l'armée de l'air et de l'espace française, pour la somme plutôt modique de 1 dollar.

Pas donné, le symbole

Un dollar. Autant dire que c'est une affaire pour un appareil qui en vaut, sur catalogue, plusieurs millions. Il y a un truc, cependant: ce malheureux petit dollar s'accompagne de quelques frais, 10 millions de dollars (9 millions d'euros) environ pour le transport des appareils jusqu'en Ukraine, puis 8 autres millions (7,3 millions d'euros) chaque année pour leur maintenance.

L'installation d'une station de contrôle, d'où les opérateurs piloteraient ces appareils dans leur version la plus ancienne, MQ-9A Block 1, est néanmoins prévue dans le deal.

Second hic: une telle vente ne peut intervenir sans le feu vert de l'administration Biden. Or, celle-ci rechigne à envoyer de tels appareils vers des théâtres où leurs secrets technologiques, notamment leurs capteurs et caméras, pourraient tomber entre des mains ennemies.

Les États-Unis, surtout, craignent qu'un tel drone, qui peut voler vingt-quatre heures à haute altitude sans s'arrêter et servir à des missions de renseignement et d'observation, ne soit armé jusqu'aux dents par les forces ukrainiennes pour mener des frappes en territoire russe.

«Nous pensons que l'Ukraine a besoin d'armes avec une capacité comme celle des Reaper, et vite», a cependant affirmé un porte-parole de la firme américaine. «General Atomics discute des besoins des forces armées ukrainiennes avec leur gouvernement depuis des mois, et reste engagé pour les aider de toutes les manières possibles.»

Pour la firme, qui a directement fait sa proposition au gouvernement ukrainien, et non par l'intermédiaire de celui des États-Unis, l'enjeu est peut-être également commercial face à son concurrent turc Bayraktar qui, à plusieurs reprises depuis le début de l'invasion russe, s'est permis d'offrir ses TB2 à l'Ukraine.

Bien que les deux appareils ne soient tout à fait comparables, le TB2 marque en effet de gros points en démontrant ses qualités en Ukraine, et l'entreprise ne cesse de recevoir de nouvelles commandes un peu partout dans le monde. Le Pakistan, le Maroc, le Mali, le Koweït et de nombreuses autres nations ont ainsi récemment fait l'acquisition du drone star, qui sort par plusieurs dizaines des chaînes de son constructeur.