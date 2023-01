En Ukraine, le «général Hiver» a changé de camp pour trahir la Russie

Quiconque connaît un minimum l'histoire sait que l'hiver russe –le «général Hiver» comme il est devenu coutume de l'appeler– s'est le plus souvent rangé du côté du Kremlin.

Il est venu à la rescousse de Pierre le Grand lors de la Grande guerre du Nord, empêchant Charles XII de prendre Moscou, il a congelé les troupes de Napoléon et contribué à sa débâcle lors de la Retraite de Russie, et s'est refermée comme un piège sur les Nazis lors de la seconde guerre mondiale.

Mais le général Hiver semble, cette fois, avoir retourné sa veste. «On peut pardonner un sourire ironique chez ceux qui connaissent suffisamment l'histoire pour trouver piquant que le général Hiver semble avoir déserté pour soutenir les pays qui soutienne l'Ukraine», écrit ainsi David Sheppard dans un édito du Financial Times.

— max seddon (@maxseddon) January 20, 2023

En l'occurrence, le FT s'intéresse à la militarisation de l'hiver, voulue par Vladimir Poutine pour mettre l'Ukraine à genoux tout en ruinant l'Europe, si dépendante de se matières premières. Or, l'Ukraine et sa population tiennent encore, malgré les bombardements massifs et la destruction systématiques de ses infrastructures.

Surtout, comme nous l'avons déjà expliqué, à la faveur d'un début d'hiver plutôt clément en Europe, cette stratégie économique a fait long feu, pour ne pas dire qu'elle constitue un bide spectaculaire pour le maître du Kremlin: les prix du pétrole comme du gaz chutent, les revenus baissent, les caisses du pays se vident et la Russie entre dans le début d'une récession longue, qui pourrait la ramener 30 ans en arrière.

Mais la guerre, c'est aussi et surtout sur le champ de bataille qu'elle se joue, brutale et sans pitié. Et là aussi, à Bakhmout ou Soledar, à Zaporijjia comme à Kherson, à Donestk comme à Louhansk, le général Hiver a semble-t-il pris fait et cause pour l'Ukraine, comme l'explique notamment le Wall Street Journal.

«Quand on a vraiment, vraiment froid, on ne peut plus penser à rien sinon à à ce froid», témoigne le général à la retraite Ben Hodge, commentateur offensif du conflit initié par la Russie chez son voisin, et ancien patron des armées américaines en Europe.

«Les soldats peuvent perdre pied en quelques jours s'ils ne sont pas dans les bonnes conditions», abonde Ed Arnold, un ex-officier de l'infanterie britannique, désormais analyste pour le Royal United Services Institute.

Bref, pour les Ukrainien comme pour les Russes, l'hiver slave mord. Il mord dur, et change les conditions techniques de l'engagement: le durcissement et le gel profond des sols peut favoriser des attaques plus rapides que la raspoutitsa, cette boue gluante de d'automne ou du printemps.

En revanche, le froid et l'électrique ne sont pas bons camarades: l'autonomie est en nette en baisse pour les batteries, notamment celles des si précieux drones, omniscients et omniprésents sur le front.

En outre, si vous vous souvenez de vos cours de primaire ou, plus simplement, regardez par la fenêtre, vous comprendrez également que la disparition du couvert fourni par le feuillage de la végétation change aussi la donne et peut constituer un danger mortel. Des solutions simples sont parfois appliquées, comme ce filet anti-drone.

À ce petit jeu, qui n'en est pas un, les armées ukrainiennes semblent avoir beaucoup d'avance. Certes, tout n'est pas rose pour les soldats envoyés au front, qui doivent parfois acheter leur propre matériel et dont les plaintes sur les conditions précaires dans lesquelles ils doivent se battre se font parfois entendre.

Ils bénéficient néanmoins de provisions faites en amont par le ministère de la Défense à Kiev, mais aussi et sans doute surtout des centaines de milliers de parkas, vestes, pantalons ou paires de chaussure envoyés par les pays alliés de l'Ukraine dès les premiers mois de la guerre.

Le Canada, qui s'y connaît quelque peu en grands frimas, a envoyé plus de 400.000 pièces d'équipement, comprenant des gants, des bottes, des parkas, des pantalons ou des vestes. Les États-Unis et les autres alliés, notamment européens, de l'Ukraine ont eu aussi compris qu'une partie de la victoire se jouait dans ces vêtements, transférés en masse ces derniers mois.

«Les uniformes cosmopolites de l'Ukraine se voient sur ses soldats. À la sortie de Bakhmout, un capitaine de l'armée ukrainienne montre son t-shirt de l'U.S. Army, un pantalon provenant du Marine Corps et une veste polonaise», rapporte ainsi Alistair MacDonald et Oksana Pyrozhok pour le WSJ.

Pour se chauffer, les Ukrainiens comptent beaucoup sur les petits poêles à bois des petits cahutes qu'ils investissent, et sur le bois qu'ils coupent en quantité et en permanence. Mais s'ils sont coincés en extérieur, dans les tranchées, leurs meilleures amies sont ce qu'ils appellent des «bougies de tranchées», de petites boîtes en métal remplies d'un carton fermement tassé, souvent envoyées par les familles.

Elles permettent de créer un petit îlot de chaleur plus discret qu'un feu classique, dont la fumée ou la signature thermique large pourrait être fatale en cas de détection par un ennemi bien équipé. «On l'allume une ou deux heures avant d'aller au lit, et ça crée plus de chaleur qu'on pourrait le croire», explique au WSJ un militaire.

Et en face, dans le camp russe, le général Hiver n'a pas été aussi généreux, pas plus que les autorités du Kremlin responsables de l'équipement et de l'armement fourni à ces centaines de milliers de mobilisés.

Ces derniers sont promptement envoyés au front, sans formation ni matériel, avec des fusils parfois rouillés et des vêtement qui, comme ceux des nazis face aux soldats soviétiques, ne sont pas pensés pour les rudesses de l'hiver. À ce titre, la vidéo visible ci-dessous d'un soldat russe tremblant –ou crevant, littéralement– de froid dans son trou est terrible à voir.

A Russian soldier is freezing in his hole.

— Oriannalyla 🇺🇦 (@Lyla_lilas) January 13, 2023

Dans les rangs russes, et c'est une constante depuis le début de la guerre d'invasion lancée par le Kremlin, le moral est donc bas et les soldats mal préparés, ce qui mène parfois à de sales histoires.

Il a été rapporté que le ministère russe de la Défense a cherché ces derniers mois, en grande urgence, à se fournir en équipement auprès de la Turquie notamment, signe qu'il savait que ce dont il disposait déjà ne suffirait pas.

— ТРУХА⚡️English (@TpyxaNews) October 6, 2022

Et sur les réseaux sociaux, la fronde transparaît parfois, les familles des militaires voire des soldats eux-mêmes faisant publiquement état de la légèreté avec laquelle le Kremlin les traite. Ceux qui se plaignent le peuvent encore, et n'ont encore rien vu: il a été rapporté que la Russie avait perdu 20.000 hommes en un mois seulement. L'hiver sera rude, très rude pour ceux qui restent.

Desperate families of Russian conscripts have taken to social media to complain about the poor conditions facing their loved ones.



They say that the soldiers have not received proper training, lack basic military gear, and have to find their own food and water.



RFL/RL