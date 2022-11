La guerre en Ukraine, bêta-test géant pour les armes occidentales du futur

Dès le début de l'invasion russe, Kiev déployait le logiciel Delta, un système sous forme de réseau en ligne, pouvant être utilisé par les militaires et les civils pour partager des informations sur les troupes russes.

Développé en coordination avec l'OTAN, il avait à peine été testé au combat auparavant. Il est donc un parfait exemple, selon le New York Times, des nombreuses innovations pour lesquelles la guerre en Ukraine représente un terrain d'essai.

Si la plupart des armes et des techniques de guerre utilisées dans ce conflit restent traditionnelles et majoritairement d'artillerie, certaines innovations occidentales ont en effet pu être expérimentées: au-delà de Delta, on peut citer des drones navals, les armes antidrones EDM4S SkyWiper, ou encore un système de défense aérienne construit en Allemagne et que la Bundeswehr elle-même n'a pas encore utilisé.

«L'Ukraine est le meilleur des terrains d'essai, a assuré Mykhailo Fedorov, vice-Premier ministre ukrainien et ministre de la Transformation numérique. Nous avons la possibilité de tester beaucoup de choses au combat et d'introduire des changements révolutionnaires dans la technologie militaire.»

Des experts ont aussi déclaré que l'utilisation de drones navals pourrait devenir particulièrement importante, notamment si une future guerre devait avoir lieu en mer, par exemple entre les États-Unis et la Chine.

Les drones, d'une manière générale, semblent être au cœur des batailles russo-ukrainiennes. Mykhailo Fedorov a d'ailleurs affirmé: «Au cours des deux dernières semaines, nous avons été convaincus une fois de plus que les guerres du futur concerneront un maximum de drones et un minimum d'humains.»

Les SkyWipers au centre des convoitises

C'est à la fin de l'année 2021 que l'Ukraine a commencé à utiliser le brouilleur de drones SkyWipers dans le Donbass. Développé en Lituanie, il permet de parasiter les signaux de communication des aéronefs et ainsi de les perturber, voire de les détourner. Il n'était sur le marché que depuis deux ans avant d'être remis à Kiev dans le cadre d'un programme de l'OTAN.

Video of Ukrainian troops capturing a DJI UAV with a EDM4S C-UAS gun. https://t.co/rlIM488qjB pic.twitter.com/fwsr80Eb0j — Rob Lee (@RALee85) October 5, 2022

Neuf mois après le début de la guerre, les SkyWipers sont les seuls brouilleurs de drones utilisés en Ukraine, ce qui les rend très convoités à la fois par les forces de Kiev et par l'armée russe ennemie.

On ne sait pas exactement combien de ces rares SkyWipers ont été envoyés en Ukraine. La Lituanie lui en aurait fourni plusieurs dizaines en octobre 2021, puis cinquante en août selon le ministère lituanien de la Défense, des responsables ukrainiens ayant déclaré qu'il s'agissait de «l'une des principales priorités».

«Nous apprenons, en Ukraine, à combattre et à utiliser l'équipement de l'OTAN. C'est un champ de bataille pédagogique», confesse Dalia Grybauskaitė, ancienne présidente de la Lituanie durant la conception des SkyWipers, avant de toutefois ajouter trouver «honteux que les Ukrainiens paient de leur vie ce qui, pour nous, sert d'exercices».