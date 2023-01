La hotline américaine qui aide les Ukrainiens à réparer leurs canons en plein combat

Imaginez. Vous êtes face à une immense pile de linge, trié entre blanc, couleurs sombres, couleurs claires, prêt au combat, la pastille de lessive dégainée, le programme bien en tête. Soudain votre fidèle machine se met à hoqueter, elle émet un «bang» tout à fait inhabituel, et tout s'arrête, vous laissant comme deux ronds de cotons, ceux que vous n'allez justement pas pouvoir laver.

Figurez-vous que cette mésaventure domestique plutôt classique peut aussi intervenir sur le front du Donbas, en plein combat contre des Russes prêts à vous déchiqueter jusqu'au dernier orteil, un canon M777 offert par le Pentagone remplaçant cette fois votre bonne vieille Candy à chargement par hublot.

Vous êtes un artilleur ukrainien, votre obus refuse catégoriquement de partir, et le temps presse car, après tout, c'est une question de vie ou de mort. Que faire? Appeler l'une des hotlines dédiées mises en place par les alliés de l'Ukraine, ainsi que le relate Associated Press dans un article dédié à cette aide en direct du champ de bataille.

Lolita C. Baldor, autrice de l'article, raconte ainsi la petite panique vécue par ce soldat dont le canon, soudain, s'est mis à refuser de fonctionner, un obus de 155mm ne «percutant» pas. Au beau milieu d'un échange de politesses explosives entre armées ennemies, voilà qui est plutôt embêtant.

«Qu'est-ce que je fais? Quelles sont mes options», a demandé le militaire en question à la personne chargée de ce SAV d'un drôle de type, située dans un centre dédié en Pologne.

Au bout du fil, ou plutôt sur l'écran d'une tablette et via une plateforme chiffrée pour éviter toute interception indélicate, un conseiller technique –souvent lui-même militaire, mais des civils sont aussi de la partie– a conseillé dans l'urgence un amorçage manuel de la chose, et de réessayer. «Boum !», l'obus est parti et tout est rentré dans l'ordre.

Ligne très chaude

Comme nous l'avions expliqué il y a quelques semaines, le matériel envoyé à Kiev par ses alliés occidentaux souffre. Il est utilisé à pleine capacité sinon au-delà de ses capacités par des armées ukrainiennes prises à la gorge par leurs ennemis russes.

Les M777 ou M109 Paladin américains, le Panzerhaubitze 2000 allemands ou les Caesar français, pour ne citer qu'eux, utilisent dans des conditions difficiles des dizaines de milliers d'obus, tirés à la limite de la puissance permise.

Il a un temps été estimé que 20.000 projectiles étaient quotidiennement utilisés côté ukrainien et 60.000 côté russe. La cadence est telle que les États-Unis doivent aller piocher dans des stocks situés en Israël ou en Asie, et qu'ils ont annoncé multiplier leur production par six. La France et l'Australie, de leur côté, ont décidé de se rabibocher pour fabriquer ensemble des obus pour l'Ukraine.

Mais cette utilisation extrême du matériel fourni à l'Ukraine pose, c'est classique et surtout normal, des problèmes de fiabilité. Soumis à des cadences et une pression dantesques, les tubes s'usent et finissent parfois par rompre. Des mécanismes coincent. Des trucs et bidules s'enrayent.

Les troupes ukrainienne ont été formées, mais en quelques semaines seulement. Lorsqu'en pleine bataille elles ont besoin d'aide et de conseils, elles se tournent donc vers ces hotlines salvatrice. S'il existe des ateliers partout en Pologne qui permettent la réparation des matériels défectueux avant de les renvoyer sur le front, ce sont ces centres d'appels qui œuvrent quand les obus pleuvent et que le problème doit être réglé dans la minute.

Cette unité distante, pour ne pas risquer de s'impliquer physiquement dans le conflit, est nommée la «remote maintenance team». Elle est constituée d'une cinquantaine de personnes mais, les besoins de soutien des ukrainiens croissant avec les matériels divers que l'Ouest leur envoie, elle devrait bientôt atteindre le triple.

«Très souvent, nous recevons des appels directement depuis la ligne de front, donc on entend des obus partir ou d'autres arriver au moment même où nous essayons d'aider les techniciens sur place à régler le problème du mieux qu'ils le peuvent», décrit l'un de ces agents distants à AP. Il arrive couramment que la communication coupe, les artilleurs devant se mettre avec leur matériel à l'abris, en attendant de recevoir les instructions de réparation.

Les appels se font, quand c'est possible, en vidéo. Mais dans le feu de l'action, et en pleine cambrousse ukrainienne, même Starlink ne réussit pas toujours ses miracles. «Souvent, quand ils sont sur le front, ils ne peuvent nous appeler en vidéo, parce que la connexion internet est un peu limite. Ils nous envoient des photos, et nous les scrutons pour effectuer notre diagnostique», explique un autre militaire.

Des interprètes sont présents pour permettre la conversation entre les deux bouts de la chaîne. Des manuels en ukrainien sont rédigés rapidement pour les troupes utilisant ces matériels occidentaux, de plus en plus divers et complexes, mais cela ne règle pas les problèmes imprévus nés au cœur de l'action.

L'équipe rencontrée et décrite par la journaliste d'Associated Press n'est qu'une parmi d'autres. Conscientes de l'importance vitale que prend l'intendance dans un tel conflit, dix-sept nations aidant l'Ukraine sur le plan matériel et technique ont réuni leurs savoirs dans une base militaire en Allemagne.

Il s'y gère un réseau complexe d'appui logistique, d'ateliers de réparation à la frontière polonaise, de réseaux de pièces détachées, ou de hotlines destinées à ces cas cas de grande urgence.