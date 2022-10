Après les drones, l'Iran pourrait fournir des missiles à la Russie

Mardi 11 octobre, une seconde journée de bombardements russes de cibles et infrastructures ukrainiennes a succédé à la première, vengeance directe de l'humiliante attaque contre le pont de Crimée le week-end précédent.

Les projectiles, dans un pays où Moscou n'a pas réussi à imposer sa supériorité aérienne, sont des armes précieuses sur le plan tactique et stratégique. Ils sont aussi un gouffre financier: selon Forbes, la seule attaque de lundi aurait coûté entre 400 et 700 millions de dollars. En outre, l'Occident a vivement réagi à la vague d'attaques des derniers jours, décidant d'accélérer sa fourniture de défense anti-aériennes modernes (Nasams ou Iris-T).

La Russie peut-elle alors longtemps tenir ce rythme, ou est-elle en train d'épuiser ses dernières forces, ou presque? Bien qu'elle ait commencé à utiliser de vieux Kh-22 ou des missiles conçus pour d'autres utilisations, comme le S-300, ses stock de missiles modernes (Kalibr, Iskander, Kh-101, entre autres) se réduisent comme peau de chagrin.

Frappée de plein fouet par les sanctions industrielles occidentales, notamment sur les indispensables composants électroniques modernes, elle peine à en produire de nouveaux, modernes, précis et efficaces. Interrogé par The War Zone, un expert estimait ainsi qu'elle ne pouvait fabriquer que trois à quatre nouveaux Kh-101 par mois.

Le Kremlin s'est donc déjà tourné vers Téhéran, en passant commande de centaines, voire de milliers de drones –notamment les peu coûteux Shahed-136, dits «suicides» et utilisables en essaims, qui pleuvent sur les villes ukrainiennes. Selon Volodymyr Zelensky, ce sont ainsi 2.400 de ces appareils qui auraient été commandés par la Russie à l'Iran.

Zelensky, asking Ukrainians to remain in shelters after a tough morning, says terrorists "launched dozens of missile from Iranian Shahed drones" targeting energy facilities throughout the country… and people, goals specially chosen to cause as much damage as possible." pic.twitter.com/TSzol7rT9q