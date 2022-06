Un journaliste polonais accuse TF1 d'être responsable de la mort d'un soldat ukrainien

Il y a quelques semaines, nous racontions la gaffe colossale de ce «journaliste» russe qui, ne prenant pas suffisamment de précautions pour montrer un mortier géant à ses concitoyens, avait offert sur un plateau son emplacement exact aux forces ukrainiennes. Ces dernières n'avaient plus eu qu'à viser pour mettre l'extraordinaire arme hors d'état de nuire.

Ce genre de mésaventure, pour utiliser une sacrée litote, n'est malheureusement pas rare. Nombreux sont les journalistes ou spécialistes de l'OSINT («open source intelligence») qui, sur les réseaux, mettent d'ailleurs en garde sur la question: le renseignement est une arme à double tranchant.

Lorsque l'on diffuse des images, le moindre détail peut ainsi se transformer en un renseignement précieux pour les armées d'en face, qui guettent elles aussi toute information pouvant guider leurs frappes, et ce sur tous les supports et toutes les plateformes.

C'est ainsi que, comme l'a repéré notre confrère Guillaume Ptak, reporter présent en Ukraine, le journaliste polonais Mateusz Lachowski accuse une équipe de journalistes envoyés par TF1 dans le Donbass d'être involontairement responsable de la mort d'un soldat ukrainien.

According to Polish journalist @LachowskiMateus, this story by French television channel @TF1 in #Ukraine got a Ukrainian soldier killed : the crew showed maps used by the units, that were supposedly later used by the Russian army to target the position. #Ukraine #UkraineWar https://t.co/8dziFjqRcd