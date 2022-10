Paniqués à Kherson, les Russes implorent un soutien aérien sur les réseaux sociaux

Rebelote? Bien que le déroulement des opérations sur le front de Kherson ait été moins commenté par le commandement ukrainien que la contre-offensive éclair sur Kharkiv, des informations filtrent tout de même et les choses se sont emballées ces dernières heures en faveur des troupes de Kiev.

Le dimanche 2 octobre au soir, et alors que Lyman avait été reprise quelques heures après son annexion, provoquant semble-t-il de grosses tension dans l'entourage du micro-manager Poutine, Twitter bruissait ainsi de cette rumeur de progression fulgurante de l'Ukraine, notamment issue de comptes de blogueurs militaires pro-russes qui n'en menaient pas large.

À son tour, le front russe dans l'oblast de Kherson serait particulièrement malmené, certaines informations rapportant même plusieurs dizaines de kilomètres d'avancée ukrainienne le long du Dniepr, menaçant une nouvelle fois les armées russes d'un encerclement fatal.

#Ukraine À Kherson, Kreshchenivka est pris. La brèche faite par les UKR est donc large au nord de la tête de pont. pic.twitter.com/TxpQs1DNs7 — cedric mas (@CedricMas) October 2, 2022

Ukraine : les forces armées ukrainiennes auraient avancé de 30 km dans la région de Kherson (dans le sud) en une journée, selon une source russe.



A confirmer. Si c'est le cas, une partie du front sud va être encerclé et s'effondrera. pic.twitter.com/FM0wmIb1lX — david weber (@davidwe82686746) October 2, 2022

The Russian front in the South is crumbled.



Propaganda military correspondents are hysteric that the battles are already going beyond the settlement. Dudchany, which is located deep in the rear of the invaders. pic.twitter.com/5VlrbsC3py — ТРУХА⚡️English (@TpyxaNews) October 2, 2022

It seems to be going badly for the 🇷🇺 forces on the Kherson front as well. Could this become the Stalingrad of Vladimir Putin’s war? He will forbid any retreat, but then defeat comes anyhow. https://t.co/yjTtL14T86 — Carl Bildt (@carlbildt) October 2, 2022

Pas de panique!

Comme lors de l'effondrement du front de Kharkiv, la panique a donc rapidement gagné, sur les réseaux sociaux, les commentateurs militaires russes ou pro-russes du conflit.

Au point de provoquer dans le camp d'en face une certaine stupeur, voire l'hilarité, lorsqu'un compte nommé «DONTSTOPWAR» a demandé à l'armée de l'air russe d'intervenir pour sauver ce qui pouvait être sauvé au sol.

«Ce compte russe supplie un soutien aérien et demande sur Telegram si quelqu'un a un contact au sein du commandement russe pour leur parler, ce qui est un plutôt mauvais signe pour les forces russes», écrivait ainsi Rob Lee.

This Russian account is begging for air support and asking over Telegram if anyone has a connection to Russian military command to put them in contact, which is a pretty bad sign for Russian forces. 7/https://t.co/7GDT7jtYoO — Rob Lee (@RALee85) October 2, 2022

When the "DONTSTOPWAR" channel perhaps wants to stop the war.



GTranslate: "We need aviation more than ever!

If anyone has access to command, send her to us!!!" pic.twitter.com/sDPY98tdv0 — Cᴀʟɪʙʀᴇ Oʙsᴄᴜʀᴀ (@CalibreObscura) October 2, 2022

On notera, en réaction à cette drôle de supplique paniquée du compte pro-russe, les émojis en grande partie hilares et moqueurs laissés par ceux qui passaient par là. C'est aussi sur ce terrain, peut-être plus important qu'on ne l'imagine, que se joue la guerre.

Les mèmes sur ce sujet des plus sensibles n'ont d'ailleurs pas tardé à ressurgir à la suite de ce cri du cœur. Dans un conflit où la supposée toute-puissante armée de l'air russe n'a toujours pas réussi à imposer sa loi dans les cieux ukrainiens, au point de perdre encore quelques précieux aéronefs ces derniers jours, l'absence de soutien aérien est devenue un sujet de plaisanterie, illustré sur Twitter par les hashtags #WhatAirDefenseDoing ou #WhatAirSupportDoing.