Le M982 Excalibur, un obus guidé par GPS qui fait très peur à la Russie

Publiées début septembre sur les réseaux sociaux, les images n'avaient pas menti, bien que le Pentagone soit jusqu'ici resté coi sur la question: l'Ukraine utilise bien depuis quelques mois des obus M982 Excalibur américains contre la Russie.

Et il est fort possible qu'aux côté notamment des redoutables lance-missiles Himars, cette munition de 155 mm très spéciale soit l'un des ingrédients techniques clés de la contre-offensive rugissante des armées de Kiev.

1/ Why is visual confirmation that Ukraine now has M982 Excalibur artillery rounds in its inventory such a big f'ing deal, as a certain US president might say? A 🧵 on why Russia might well need to fear Excalibur more than HIMARS. pic.twitter.com/AHHtaxsNSY — ChrisO (@ChrisO_wiki) September 7, 2022

#Ukraine: Possibly the first video of the American M982 Excalibur in action: as claimed, guided shells fired from a M777A2 howitzer were used in #Kherson Oblast.



We can see two entrenched Russian Kamaz-63501AT artillery trucks and a dugout being destroyed with precise fire. pic.twitter.com/qlZjglonR9 — 🇺🇦 Ukraine Weapons Tracker (@UAWeapons) August 18, 2022

Conçu par un partenariat entre le géant américain Raytheon et le Suédois BAE Systems AB (anciennement Bofors), le M982 Excalibur a effectivement de quoi donner quelques sueurs froides à l'état-major russe, tout comme le Vulcano 155 mm de Leonardo, un équivalent fourni par l'Allemagne.

C'est particulièrement le cas si certains de ses gradés les plus médaillés se trouvent dans les 40 kilomètres de son long rayon d'action, ce qui semble d'ailleurs être régulièrement le cas: selon l'armée américaine, l'Excalibur avait par exemple servi à éliminer l'un des cadres d'Al-Qaida en Irak, Abu Jura, en 2007.

Du fait de son guidage par GPS, l'obus est d'une précision redoutable et constitue une arme idéale pour frapper très directement et sans tergiverser un bunker, une pièce d'artillerie, un quartier général, un dépôt de munitions –tout ce que les dizaines de projectiles d'un barrage d'artillerie classique pourraient éventuellement manquer.

Une variante «S» guidée par laser, donc capable de toucher une cible en mouvement, est également proposée par Raytheon. Cette précision et cette technicité ont néanmoins un prix: le coût d'un seul de ces mortels projectiles était estimé en 2021 à 112.800 dollars.

Suivez le guide

Rapportant de premières livraisons officielles mais discrètes par le Pentagone début septembre, Bloomberg indiquait que l'Excalibur, dont la trajectoire est ajustée par des ailerons déployés après lancement, touchait ses cibles avec une précision de deux mètres dans des conditions optimales.

D'autres chiffres sont moins optimistes et parlent d'une précision de 75 à 150 mètres –ce qui reste très utile pour éviter d'éventuels dommages collatéraux quand deux armées sont trop proches pour utiliser l'artillerie classique.

Le Canada avait été l'une des premières nations à annoncer l'envoi de M982 Excalibur à l'Ukraine, dès avril. Les envois du Pentagone ont jusqu'ici été plus discrets, mais réels: ils sont désormais officiels, et font partie des packages régulièrement annoncés par les États-Unis.

#Ukraine 24/05 En avril le Canada avait annoncé la livraison de 4 obusiers M777.

Les voici passant la frontière polono-ukrainienne il y a quelques jours.

Il s’agit de la version M777A2 capable de tirer les obus Excalibur à haute précision et longue portée. pic.twitter.com/r6rPpn1EDP — cedric mas (@CedricMas) May 24, 2022

UPDATE: "Yes, when I when I refer to 500 precision guided 155 mm artillery rounds, that was a reference to the Excalibur round," Laura Cooper, the deputy assistant secretary of defense for Russia, Ukraine and Eurasia, tells reporters. https://t.co/2CTFPRdJ9C — Joe Gould (@reporterjoe) October 4, 2022

Les États-Unis ont ainsi décidé de fournir 500 nouveaux projectiles à Kiev, afin de refaire les stocks écoulés avec régularité dans sa contre-attaque.

Les M982 Excalibur ne viendront pas seuls: dans la longue liste des armes annoncées le 4 octobre, le Pentagone note également 16 canons M777, qui servent à les envoyer (comme par ailleurs les Caesar français), ainsi que 16 canons de 105 mm et quatre Himars flambants neufs.