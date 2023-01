À Makiivka, une frappe des Himars ukrainiens tue des centaines de mobilisés russes

Pas de trêve entre l'Ukraine et la Russie pour la Saint-Sylvestre. Les forces du Kremlin ont passé leur dernier jour de l'année 2022 et les premières heures de 2023 à envoyer plusieurs salves consécutives de missiles ou de drones iraniens Shahed sur des installations civiles à Kiev, un hôtel ou une salle de concert notamment; cadeau amer, l'un de ces drones comprenait l'inscription «Bonne année!!!».

L'armée ukrainienne n'est pas restée inactive pendant ces attaques. Ainsi, le 1er janvier, Twitter bruissait d'une rumeur à laquelle des images terrible donnent une consistance importante: une frappe de Himars ukrainiens aurait touché une base militaire russe à Makiivka, à une quinzaine de kilomètres de la ville Donetsk, dans la république populaire et sécessionniste du même nom.

In Makiivka, the AFU allegedly hit a Russian base that was located in the former School 19 building, killing/wounding a lot of Russian soldiers. Locals are questioning why nobody is talking about it and are angry that their 'government' is trying to act like everything is fine. pic.twitter.com/Usk6ZodKei — NOËL 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) January 1, 2023

This night after #Himars strike by #Ukraine's forces was destroyed school 19 at Makiivka, #Donetsk.

Locals said about 600 dead mobilized Russians at school 19



the building is cordoned off, it is difficult to take a photo



"they were there for at least a month"🇺🇦💪 pic.twitter.com/GTs195hlZ0 — Ukraine News 🇺🇦 (@Ukrainene) January 1, 2023

Cataclysmique

La cible était semble-t-il une école professionnelle de grande taille, dans laquelle les soldats russes s'étaient installés depuis plusieurs semaines. Bien qu'il soit encore difficile de les authentifier avec une infinie certitude à ce stade, des images du bâtiment après la chute des projectiles le montrent totalement détruit.

The Armed Forces of #Ukraine️ sent a "gift" to the Russian base in #Makiivka under the chiming of the clock. In local chats they write that from 350 to 600 Rashists died,including 3 high-ranking commanders.We await confirmation from the General Staff.

Rashists have used a school pic.twitter.com/6oA2GxOw3Y — Feher_Junior (@Feher_Junior) January 1, 2023

Ukraine used HIMARS to strike a school building housing hundreds of a Russian soldiers in Makiivka today.



The building is gone and hundreds of Russian soldiers are presumed dead. pic.twitter.com/5Tpt4J4gwb — Visegrád 24 (@visegrad24) January 1, 2023

L'attaque aurait été particulièrement mortelle. Selon divers rapports de locaux sur Telegram, plusieurs centaines de mobilisés auraient perdu la vie. Bien qu'il soit probablement moins élevé, le chiffre de 600 hommes a été évoqué.

Sans citer de source, le commentateur Viktor Kovalenko dit quant à lui que les forces armées ukrainiennes parlent de 400 morts et de 300 blessés, tous des soldats fraîchement mobilisés et arrivés pour alimenter le contingent russe.

#Ukraine Armed Forces claim that in the new year's night, 400 newly arrived Rus. mobilized men from Saratov were killed & 300 wounded as a result of a HIMARS strike on Makiivka trade school #19 in the Donbas region of Ukraine where they headquartered & watched Putin's NY greeting pic.twitter.com/cxsVH6JJEK — Viktor Kovalenko (@MrKovalenko) January 1, 2023

Sur Telegram toujours, les habitants de la région de Donetsk et de la ville de Makiivka se lamentent qu'une chape de plomb se soit installée, du côté russe comme du côté des autorités de la République populaire de Donetsk, sur toute information officielle et détaillée sur l'attaque et ses conséquences.

Reprise par Reuters, l'agence russe TASS a bien confirmé une attaque, ne parlant que de 25 blessés et sans entrer dans de plus amples détails: les prochaines heures devraient nous permettre d'y voir un peu plus clair.

Outre cette frappe possiblement cataclysmique, le média Visegrád 24 rapportait que la même nuit, d'autres Himars ukrainiens avaient fait mouche, près de Bakhmout, sur une autre base, occupée par des soldats du groupe Wagner –70 d'entre eux seraient mort dans l'action.