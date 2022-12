Le (très) gros coup des Himars ukrainiens sur une base russe à Melitopol

Malgré de grosses tensions autour de son inventaire de missiles et drones, que l'on dit faibles, la Russie n'a jamais cessé ses attaques contre les infrastructures ukrainiennes, à nouveau publiquement soutenue par un Vladimir Poutine la coupe de champagne à la main, possiblement pompette.

Ainsi de celle qui, le vendredi 9 décembre, visait Kherson ou Odessa et privait, dans la région de cette dernière et alors que l'hiver s'abat sur l'Ukraine, 1,5 million de personnes d'électricité.

Mais Kiev ne s'en laisse pas compter et, de son côté, continue sa campagne de bombardements stratégiques de cibles militaires russes, bien au-delà de la ligne de front, ce que leur permet l'allonge appréciable des lance-missiles Himars fournis par ses alliés, au premier rang desquels les États-Unis.

Ukraine has launched a coordinated series of attacks on Russian military infrastructure over the past 24 hours



Ukraine carried out a HIMARS strike on Melitopol while explosions were also reported in Sevastopol and Simferopol in occupied Crimea — Samuel Ramani (@SamRamani2) December 11, 2022

Et l'Ukraine semble avoir réussi un gros coup ce week-end à Melitopol, ville où l'occupant russe prépare fébrilement ses défenses dans l'attente de prochaines contre-offensives de Kiev dans le Sud du pays, et zone où la résistance locale –les fameux «partisans» ukrainiens– est la plus active et utile.

Ceux-ci ne sont sans doute pas pour rien dans le ciblage précis d'un ensemble de cabines et baraquements –semble-t-il un complexe hôtelier nommé «The Hunter's Halt»– situé près d'une église catholique de l'Est de la ville, et où les troupes russes avaient choisi d'établir une base.

Ladite base n'existe désormais plus, et nombre de ceux qui l'occupaient pourraient avoir péri –il s'agissait notamment d'hommes du Groupe Wagner ou d'autres obéissant aux ordres de Razman Kadyrov.

Comme le rapporte le Guardian notamment, une série d'explosions a réduit l'intégralité de l'endroit en charbons ardents après une brutale destruction par le feu, visible dans les images ci-dessous.

The massive explosion in #Melitopol occurred just outside a local church. It seems Russian forces occupied a sprawling, resort like complex complete with spa, relaxing fountain, and cable TV. Unclear how long they were housed there.



Now? Its a huge hole in the ground. pic.twitter.com/S8lh4y5rvs — The Intel Crab (@IntelCrab) December 10, 2022

#Ukraine 11/12 (14) Les frappes ciblées UKR dans la profondeur continuent.

Cette nuit un hôtel restaurant qui héberge des soldats a été détruit à Melitopol.

L’insécurité sur les arrières du front (on est à 75km) est permanente pour les RUS. pic.twitter.com/LABJ9HW6hn — cedric mas (@CedricMas) December 11, 2022

What's left of the Russian base in Melitopol visited by a GMLRS today: pic.twitter.com/SFQS90HkVW — Michael Weiss 🌻🇺🇸🇮🇪 (@michaeldweiss) December 11, 2022

On dirait le Sud

Difficile d'établir un bilan. Les autorités pro-russes locales parlent d'un bilan plutôt limité de deux morts et d'une dizaine de blessés. Du côté ukrainien, la musique jouée est en revanche plus funèbre: maire en exil de Melitopol, fameux otage des russes dans les premières semaines de la guerre, Ivan Fedorov a expliqué sur Telegram que 200 militaires russes occupaient les lieux au moment des déflagrations.

Le même Fedorov expliquait il y a peu que la ville dans son ensemble avait été transformée par l'armée russe en une gigantesque base, où les logements été réquisitionnés en masse pour y faire vivre de nombreuses troupes, et où le matériel militaire s'accumulait dans les parcs et jardins d'enfant.

Ukrainian sources reports that more than 100 Russian soldiers were killed after 8 HIMARS missiles struck Russian military barracks in Melitopol.



Many of the killed are allegedly Wagnerites and Chechens. pic.twitter.com/60klA8EVJ2 — Visegrád 24 (@visegrad24) December 11, 2022

D'autres attaques d'autres bases, dans d'autres villes tenues par les Russes, ont été rapportées. Un quartier général monté par le Groupe Wagner à Kadiivka, dans la région de Louhansk, aurait été visé par des missiles ukrainiens, avec des pertes importantes à en croire le gouverneur en exil de l'endroit. Même scénario à Sébastopol ou Simferopol, où des attaques similaires ont également été rapportées.

Le «coup» de Melitopol intervient alors que la ville est présentée comme une prochaine cible évidente pour les armées ukrainiennes dans leur marche vers le Sud du pays –et au final dans leurs plan pour reprendre l'intégralité de la Crimée.

«Toute la logistique faisant le lien entre les troupes Russes de la région de Kherson jusqu'à la frontière près de Marioupol passe par Melitopol, a expliqué Oleksiy Arestovych, conseiller du président Zelensky, lors d'une interview. Si Melitopol tombe, l'intégralité de la ligne de défense jusqu'à Kherson s'effondre. L'Ukraine gagne une route directe vers la Crimée.»

Ces frappes lointaines interviennent quelques jours après les révélations du Wall Street Journal, qui expliquaient que les Himars envoyés par les États-Unis en Ukraine étaient bridés, afin de ne pas pouvoir employer d'armes à très longue portée, comme les ATACMS.

D'abord plutôt réticente à l'idée de voir l'Ukraine frapper trop loin, en particulier en terres russes, l'Amérique semble pourtant ces derniers jours, à en croire certains rapports, changer quelque peu son fusil d'épaule et donner un feu vert tacite à Kiev pour qu'elle puisse lancer ses drones ou missiles contre des cibles militaires au-delà de ses frontières.

Si leur succès est confirmé, des attaques comme celles des bases militaires de Melitopol ou le QG de Wagner à Kadiivka pourraient mettre le Pentagone un peu plus en confiance pour une éventuelle fourniture d'armes capables d'aller taper beaucoup plus loin, notamment dans cette Crimée que l'Ukraine ne lâchera en aucun cas.