Pourquoi l'Ukraine se moque d'un soldat russe en slip surnommé le «Kardashian sibérien»

Exhumée de l'ombre par un tweet de Marguerite Souchon, l'affaire date d'il y a quelques semaines mais, dans le feu de l'action, elle nous était passée sous le nez sans que nous n'y prenions gare.

Difficile à vérifier, elle vaut pourtant son pesant d'arachides et se raconte même sans les précautions journalistiques d'usage, tant elle est drôle: les Ukrainiens se sont durant quelques jours beaucoup moqués d'un soldat russe bouriate en slip surnommé le «Kardashian sibérien».

Un bouriate, en slip, des «Kardashian sibérien». Par quel miracle le monde moderne peut-il accoucher de légendes aussi tordues? Grâce à la rapine, tout simplement, une spécialité très largement partagée par les compatriotes russes de l'indélicat militaire, passés maîtres dans le vol et le déménagement à grande échelle des possessions ukrainiennes depuis le début de l'invasion en février.

Posté à Lyman pendant son service en Ukraine, l'homme aurait ainsi chapardé quelque part une caméra de surveillance, bien technologique précieux s'il en est, la ramenant chez lui en Bouriatie et l'installant dans son logis.

The Buryat Show

Le hic? Peu au fait semble-t-il des principes (vraiment) de base de la sécurité informatique, l'homme n'aurait pas pensé à changer les paramètres de l'appareil après l'avoir dûment branchée.

Transmis en direct par la magie de l'Internet, ses flux vidéo sont donc restés accessibles à son véritable propriétaire ukrainien, à quelques milliers de kilomètres de là, et à toutes celles et ceux avec qui il les a partagés.

L'homme et sa famille ont pendant quelques jours vaqué à leurs occupations les plus basiques –boire du thé, faire le ménage, se promener en slip– au vu et au su de poignées hilares d'internautes ukrainiens ravis de trouvaille.

«Keeping up with the Siberians». Sur Instagram via l'influenceur Yan Gordienko et ses 3,2 millions d'abonnés, sur Telegram ou sur Facebook, le mot est donc rapidement passé: quelque part dans l'extrême-orient russe, il existe un Truman Show involontaire, certes un peu ennuyeux mais diffusé et visible 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, montrant le quotidien d'inconnus devenus vedettes de l'Internet sans même le savoir.