Non, l'Ukraine n'a pas reçu de nouveaux avions de chasse, mais des pièces détachées

C'est l'un des feuilletons les plus haletants depuis le début de la guerre: largement débordée en nombre mais certainement pas en compétence pas son ennemie russe dans les airs, l'Ukraine réclame avec la plus grande des instances aux pays qui souhaitent la soutenir de lui fournir urgemment des avions de chasse et bombardiers.

Si quelques pays, notamment la Pologne ou la Slovaquie, ont semble-t-il tenté d'accéder à la requête de Kiev, la chose avait fini par bizarrement capoté, la Maison Blanche semblant poser son véto à un tel transfert d'armes, sans doute par crainte de faire dépasser la température d'ébullition du Kremlin.

Nouvel épisode haletant hier, et drôle de semi-revirement. Alors que la bataille pour le Donbass a débuté et que les ultimes soldats de Marioupol résistent héroïquement dans le dédale de l'usine Azovstal, le Press Secretary du Pentagone John Kirby annonçait lors d'une conférence de presse, de manière un peu confuse, que l'Ukraine «avait reçu des appareils supplémentaires».

Comme une trainée de poudre, l'information était largement reprise partout dans le monde: le Président Zelensky voyait ses vœux enfin exaucés. Sauf que. Ces articles publiés à la hâte ont dû être rapidement repris: quelques heures plus tard, les forces armées ukrainiennes elles-mêmes tweetaient que non, officiellement, elles n'avaient pas reçu de nouveaux avions ou hélicoptères.

Officially

Ukraine did not receive new aircraft from partners!

With the assistance of the US Government, @KpsZSU received spare parts and components for the restoration and repair of the fleet of aircraft in the Armed Forces, which will allow to put into service more equipment.