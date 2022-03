Le secret souterrain qui pourrait sauver Odessa d'un assaut russe

Port stratégique sur la mer Noire, ville mythique de par sa riche histoire, sa beauté et sa culture, Odessa, fondée par Catherine II au XVIIIe siècle, est l'une des plus précieuses perles de l'Ukraine.

Elle a, jusqu'ici, été vaguement épargnée par les forces russes d'invasion. Mais elle se prépare activement, fiévreusement, anxieusement à un assaut qui semble approcher, couvrant ses précieuses statues de sacs de sable et hérissant ses artères principales d'obstacles anti-tanks ou ses plages de défenses intriquées.

Deribasovskaya Street, Odessa. What it looks like now and what it looked like 10 years ago (Latest Google street view) pic.twitter.com/oDbqK9iqp8