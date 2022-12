Les défenses anti-aériennes Patriot en Ukraine, ou la guerre américaine contre l'Iran

Cela fait des mois que l'Ukraine et son président Volodymyr Zelensky militent activement pour obtenir des États-Unis et de ses alliés l'envoi de systèmes de défense anti-aérienne à longue portée MIM-104 Patriot, les plus efficaces pour contrer la menace des missiles les plus sophistiqués envoyés par Moscou sur les infrastructures et populations civiles du pays.

Alors que les attaques continuent avec plus ou moins de succès et que, alors que le mordant hivernal s'abat sur le pays, les infrastructures énergétiques du pays menacent chaque jour un peu plus de s'effondrer, ils semblent être sur le point d'obtenir gain de cause.

Selon CNN, les États-Unis seraient ainsi en train de finaliser leur plan pour l'envoi de ces précieux systèmes, largement éprouvés en Iraq ou en Afghanistan notamment, à Kiev. Il ne manquerait selon le média américain que la signature du Secrétaire à la défense Lloyd Austin puis l'imprimatur de Joe Biden pour que le pays autorise le transfert à l'Ukraine d'une technologie aussi avancée que sensible.

Il y a quelques jours, l'un des bras droits du président ukrainien, Andriy Yermak, publiait un tweet à la fois cryptique, ouvert à toutes les interprétations mais finalement plutôt clair, qui laissait entendre que les négociations étaient en bonne voie.

🇺🇦🇺🇸📞=🚀🌎💪 — Andriy Yermak (@AndriyYermak) December 11, 2022

Ainsi que le note CNN et les autres médias ayant repris l'information, comme The War Zone, quelques mystères demeurent quant à ce qui pourrait être annoncé. Utilisé par une grosse dizaine d'alliés des États-Unis, tels l'Allemagne, le Japon ou Israël, le Patriot se fait plutôt rare dans le monde, y compris dans l'inventaire de l'US Army, le seul corps américain à l'opérer.

Il est difficile de savoir d'où viendront les unités transférées à Kiev, et quels en seront les composants précis–une bisbille a récemment opposé l'Allemagne et la Pologne à propos de l'un de ces précieux appareils, proposée par Berlin mais que Varsovie souhaitait offrir directement à Kiev.

Opéré par près d'une centaine de soldats, le système est complexe et comprend généralement un radar AN/MPQ-65 chargé de détecté et de suivre les menaces à détruire, des systèmes informatiques chargés d'analyser les données, des générateurs d'électricité, une station de contrôle et jusqu'à huit lanceurs de missiles anti-missiles.

L'Iran en ligne de mire

Système purement défensif, le Patriot et son arrivée probable en Ukraine provoque bien entendu l'ire du Kremlin, qui a déjà expliqué que le bouclier anti-missile serait «une cible légitime» pour ses armées s'il était installé au-dessus des cieux ukrainiens.

Il faudra sans doute quelques semaines sinon mois pour que les Patriot soient opérationnels en Ukraine, l'entraînement des troupes de Kiev au maniement de ses multiples éléments pouvant prendre quelque temps, mais étant déjà prévu sur la base de Grafenwoehr en Allemagne, selon les officiels américains contactés par CNN.

La probable arrivée prochaine des Patriot dans le conflit est trop tardive pour sauver l'Ukraine et ses populations d'un hiver au froid infernal, donc pour éviter peut-être les migrations massives espérées par le Kremlin pour déstabiliser l'Europe de l'ouest.

Elle constitue pourtant un changement de nature assez net de la guerre, qui gagne en ampleur internationale. D'une certaine manière, en fournissant ou en autorisant la fourniture de Patriot à l'Ukraine, Washington poursuit sa lutte à distance contre la Russie, mais intensifie également celle qu'elle mène contre l'Iran. Des Patriot sont déjà utilisés dans divers pays du Moyen-Orient, le plus notablement l'Arabie saoudite, pour contrer les menaces iraniennes dans la région.

Selon les États-Unis, Moscou cherche à massifier un peu plus le soutien technique et militaire que lui fournit Téhéran depuis quelques mois. Déjà décrit comme «sans précédent» –missiles et drones suicides ont déjà été commandés et livrés en masse–, il aide la Russie à arroser l'Ukraine de divers projectiles qu'elle ne peut elle-même plus produire.

Moscou chercherait ainsi à se procurer des stocks conséquents de missiles balistiques auprès de l'Iran, notamment des Fateh-101, afin de continuer sa campagne de destruction systématique de son voisin. Pour ce dernier comme pour sa population, ces acquisitions sont inquiétantes en l'état, malgré les limitations que s'impose elle-même Téhéran dans la portée des missiles livrés, de peur d'une trop vive réaction internationale.

Mais si Kiev avait les moyens de détruire ces missiles avant même qu'ils ne constituent une menace sérieuse, c'est toute la stratégie actuelle de Moscou qui s'en trouverait mise à mal. Condamnée au silence dans les airs, il lui faudrait à nouveau faire ses preuves au sol, ce qu'elle n'arrive plus à faire, et ce qu'elle pourrait ne plus jamais réussir à faire, selon le renseignement britannique.