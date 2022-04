Le drone kamikaze Phoenix Ghost a été développé sur-mesure pour l'Ukraine par les États-Unis

L'engagement total, financier et matériel aux côtés de l'Ukraine des armées américaines et des firmes qui les fournissent en armes ne fait plus aucun doute.

Alors que de nouveaux envois massifs d'armes lourdes, en particulier de canons vitaux pour la bataille du Donbass, a été annoncé par le Département de la défense, ce dernier a également révélé que de nouveaux drones-kamikazes nommés Phoenix Ghost seraient également très vite fournis à Kiev.

DOD: "Phoenix Ghost" drones were rapidly developed by USAF in response to Ukrainian requirements. They have 'similar capabilities' to the Switchblades. >121 going to Ukraine. Will require 'minimal training'



Whoa. — Brian Everstine (@beverstine) April 21, 2022

La grande spécificité de ce Phoenix Ghost est qu'il était plus ou moins inconnu au bataillon il y a quelques heures encore, et aurait été spécialement développé pour l'Ukraine.

«Le Phoenix Ghost a été rapidement développé par l'US Air Force, en réponse spécifique aux besoins ukrainiens, a expliqué un officiel américain cité par Breaking Defense. C'est un excellent exemple de la manière dont on peut s'adapter en temps réel à leur situation.»

Sur-mesure

Porte-parole du Pentagone, John Kirby tempérait quelques heures plus tard ces propos: selon lui, le développement par firme AEVEX Aerospace de la machine était déjà en cours avant l'invasion russe mais a été grandement accéléré, et adapté pour que la machine corresponde au mieux aux besoins spécifiques des Ukrainiens dans le Donbass.

Quelles sont les caractéristiques de ce Phoenix Ghost? Pour la plupart, elles sont encore secrètes. On sait néanmoins que la chose est similaire dans sa mission au Switchblade.

C'est donc un drone-kamikaze plus ou moins autonome, destiné à «porter un coup» à distance à l'ennemi, à ses blindés ou positions, en ne nécessitant qu'un minimum de suivi une fois lancé. Il est spécifié que l'engin pourra être utilisé par les Ukrainiens sans qu'ils n'aient besoin d'un long entraînement préalable.

John Kirby a précisé lors de sa conférence de presse que le Phoenix Ghost n'était pas un jumeau parfait du Switchblade, dont des exemplaires sont régulièrement envoyés en Ukraine, et qu'il présentait des capacités militaires spécifiques sur lesquelles il a refusé de s'étendre.

120 exemplaires de la chose seront livrés à Kiev dans un premier temps, dans le cadre d'un nouveau plan d'aide militaire de 800 millions de dollars décidé par l'administration Biden, et qui comprend aussi et notamment 72 canons de 155mm, 75 véhicules blindés et 144.000 munitions d'artillerie, qui s'ajoutent aux 18 autres canons du même type envoyés quelques jours plus tôt. De quoi équiper «l'équivalent de cinq bataillons» en artillerie, a expliqué le Pentagone.