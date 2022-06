L'Ukraine prépare une tournée européenne des chars russes calcinés

Pour occuper les enfants cet été, vous hésitiez entre un saut de puce sur la côte normande et Disneyland Paris, deux nuits à Center Parcs et quelques jours en Bretagne? L'Ukraine a peut-être la solution pour vous: comme le rapporte Bloomberg, le pays pourrait organiser cet été une grande tournée européenne des tanks russes que ses armées ont détruits sur son sol.

«Nous allons nous assurer que les tanks russes arrivent en Europe, mais en tant que déchets», a ainsi déclaré dans un sourire Oleksiy Reznikov, ministre ukrainien de la Défense, lors d'une interview donnée à la chaîne de télévision polonaise Polsat.

Selon Bloomberg, l'exposition pourrait débuter à Varsovie avant de voyager à Berlin, Paris, Madrid et Lisbonne. Ce pourrait être un moyen pour Kiev de conserver l'attention des pays occidentaux, alors que le conflit semble s'enliser dans le Donbass et, selon certains experts, pourrait durer des années.

À l'attention de l'Europe

Car si elle semble se figer et, peu à peu, s'éloigner des unes des journaux occidentaux, la guerre que mène la Russie à l'Ukraine ne baisse pas en intensité, et cette dernière continue d'en payer le prix fort.

Il y a quelques jours, le président Volodymyr Zelensky affirmait ainsi que le conflit faisait dans le Donbass plus de 1.000 morts ou blessés quotidiens, alors que les analystes notent que Kiev est entré dans une période de grande souffrance militaire face à la Russie.

Dès les premières semaines de la guerre, plus récemment encore dans un long entretien donné à Wired, Volodymyr Zelensky notait que conserver la pleine attention à la fois des peuples occidentaux et de leurs gouvernements était une condition sine qua non pour la survie à court, moyen et long terme de sa nation.

C'est notamment au prix de cette propagande continue, et dans laquelle l'Ukraine a excellé depuis le début de la guerre, que le pays peut réclamer à cor et à cri à ses partenaires de l'Ouest les armes lourdes et munitions sans lesquelles elle aurait sans doute ployé face à une Russie pleine de défauts, mais matériellement bien mieux dotée.