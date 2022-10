Le principal fournisseur d'armes de l'Ukraine est désormais la Russie

Grosse, grosse colère de l'ambassadeur russe aux États-Unis le 4 octobre suite à l'annonce d'un plan américain d'aide militaire à l'Ukraine de 625 millions de dollars. Selon Anatoly Antonov, qui s'exprimait sur sa chaîne Telegram, il s'agissait rien de moins qu'une «menace immédiate à l'intérêt stratégique» de la nation qu'il représente, qui risquait d'«augmenter le risque d'une confrontation militaire directe entre la Russie et les pays occidentaux».

Lance-missiles Himars et les projectiles qui vont avec, pièces d'artillerie M777 et munitions de haute précision M982 Excalibur, véhicules blindés légers, armes anti-aériennes ou anti-chars, drones... Il est vrai qu'aux côtés des Caesars français, des M270 et des PzH 2000 allemands, des T-72 tchèques ou des AHS Krab polonais pour ne citer qu'eux, le Pentagone est particulièrement généreux avec l'effort de guerre ukrainien.

L'ambassadeur Anatoly Antonov oublie néanmoins dans son outrage un détail, d'importance: le principal fournisseur d'armes de Kiev n'est nulle autre que la Russie elle-même, au point comme l'explique le Wall Street Journal d'avoir dépassé à elle seule, de la tête et des épaules, l'ensemble des pays occidentaux.

Ce fut déjà le cas lors de la contre-offensive de Kiev au printemps, et rebelote il y eut ces dernières semaines dans l'oblast de Kharkiv: en reprenant en un éclair des milliers de kilomètres carrés de territoire et en poussant les armées russes à des déroutes désordonnées, les forces ukrainiennes mettent la main sur des dizaines, des centaines de chars, véhicules blindés ou pièces d'artillerie ainsi que des tonnes de munitions, une denrée qui s'était faite rare dans le courant de l'été.

In the past week, the #UAarmy received thousands of tons of ammunition as a gift from the Armed Forces of 🇷🇺 Please note that we do not accept gifts from murderers, torturers, looters, or rapists. In the coming days, we will return everything, right down to the last shell. pic.twitter.com/F51VQTtJgZ