Ça se décoince: l'Ukraine va recevoir des dizaines de chars Leopard 2 et des Abrams américains

L'arrivée sur le front de chars de combat occidentaux et modernes est, pour l'Ukraine, l'un des points les plus vitaux pour les contre-offensives qu'elle compte mener dans les prochains mois, comme pour sa défense face aux assauts que pourrait préparer Moscou, notamment dans la région de Zaporijjia.

C'est peu dire que la décision collective a été difficile. Elle semble être sur le point d'être actée, de manière massive, grâce à l'accord tant attendu de l'Allemagne qu'annonçait le Spiegel le 24 janvier dans ses colonnes numériques.

Olaf Scholz décide d’envoyer des Leopard 2 à l’Ukraine et d’autoriser leur réexportation par les pays tiers.



Décision tardive devenue inévitable sous la pression de Kyiv, des Européens, de ses partenaires de coalition Verts et FDP et de la déclaration d’Annalena Baerbock à Paris https://t.co/lD5KQMcA54 — MarionVan Renterghem (@MarionVanR) January 24, 2023

La Pologne notamment fait des pieds et des mains depuis plusieurs jours pour envoyer au plus vite ses propres Leopard 2, se disant même prête à se passer de l'accord a priori pourtant indispensable de Berlin.

Germany's approval for the re-export of Leopard 2 tanks to Ukraine is of secondary importance as Poland could send them as part of a coalition of countries without permission, Polish Prime Minister Mateusz Morawiecki said https://t.co/surSaBPPwr pic.twitter.com/5Mgkk4N8bh — Reuters (@Reuters) January 23, 2023

Welcome #LeopardsForUkraine ! Thank you Germany, thank you Europe, UK and US, all who helped this decision. pic.twitter.com/fNUrfu2WRq — Andriy P. Zagorodnyuk (@Andriypzag) January 24, 2023

Varsovie n'aura à transgresser aucune règle, Berlin ayant fini par céder aux très fortes pressions de ses alliés, européens comme états-uniens. Selon Der Spiegel, repris par Reuters, la décision allemande concernerait «au moins une compagnie de chars Leopard 2 A6 prélevés des stocks de la Bundeswehr», soit 14 unités.

La Pologne avait elle-même annoncé vouloir envoyer le même nombre de chars, au sein d'une coalition de nations qui pourraient, ensemble, transférer à Kiev plus d'une centaines de ces blindés lourds et redoutables.

Avalanche blindée

Hier, les Pays-Bas annonçaient leur intention de racheter les chars allemands dont elle dispose sous forme de leasing pour les envoyer en Ukraine, et la Norvège entrait elle aussi dans la danse avec l'annonce du transfert de huit blindés.

Duitsland stuurt Leopard 2-tanks naar Oekraïne – Nederland overweegt 18 geleaste tanks weg te geven https://t.co/dA4h3WqjuQ — Business Insider Nederland (@BINederland) January 24, 2023

More good news! According to DN, it is possible for Norway to give up to 8 of their 36 Leopard tanks in active service to Ukraine. In the near future the government will also decide on the purchase of new tanks. https://t.co/jVTRFvUH8L — NOËL 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) January 24, 2023

De son côté, Rheinmetall expliquait pouvoir assez rapidement envoyer en Ukraine 29 Leopard 24A dès mars ou avril si on le lui demandait, et se tient prête à remettre en état plus d'une centaine d'unités pour le moment hors-combat, qui pourraient en revanche alimenter plus tardivement les besoins de Kiev.

À lire aussi Le MiG-29, de terreur de la guerre froide à héros de la guerre en Ukraine

Mais ce n'est pas tout, loin de là: selon le Wall Street Journal, et la rumeur de cette annonce quasi acquise a peut-être aidé à décoincer quelque peu les choses du côté allemand, les États-Unis seraient eux aussi sur le point d'annoncer l'envoi d'une trentaine de ses Abrams M1 à l'Ukraine.

Kiev va donc, dans les prochaines semaines, recevoir des dizaines de chars qui, face à une Russie qui peine à en produire et en perd par centaines, devraient grandement l'aider à renverser le cours des choses.Prochaine étape, les F-16?