Sale guerre et guerre sale: l'Ukraine réclame des armes à sous-munitions aux États-Unis

Parce qu'elles font pleuvoir des petites bombes qui, si elles échouent à exploser, ce qui leur arrive souvent, font porter des risques majeurs aux populations locales et notamment aux enfants les prenant pour des jouets, les munitions à sous-munitions sont sans doute l'une des armes les plus «sales» des guerres modernes.

Condamnées depuis des lustres par toutes les associations humanitaires, telles Human Right Watch, le Comité International de la Croix-Rouge ou Amnesty International pour ne citer qu'elles, elles ont été l'objet de terribles drames sur de nombreux terrains, récemment le Yémen ou la Syrie d'un Bachar Al-Assad appuyé par Moscou notamment.

En Ukraine, la Russie en fait également un usage immodéré et attesté sur le champ de bataille mais aussi en pleines zones urbaines, sur des villes, des hôpitaux, des écoles ou des jardins d'enfant notamment, des attaques directes «pouvant constituer des crimes de guerre» selon les Nations Unies elles-mêmes.

All elements for ID-ing and attributing a Russian cluster munition rocket attack: submunition duds ✅ remnant of carrier✅ time of attack video ✅ splatters in asphalt from submunition detonation ✅ chopped steel rod fragment embedded in car ✅ pic.twitter.com/6XfVV78Ffk — Mark Hiznay (@MarkHiznay) March 4, 2022

#Ukraine - An expert of the prosecutor's office examining collected remnants of shells and missiles used by the Russian army to attack the second largest Ukrainian city of Kharkiv, amid the Russian invasion of Ukraine.

📸 Aleksey FILIPPOV / AFP pic.twitter.com/Na7x0KK3ui — AFP Photo (@AFPphoto) December 8, 2022

Exemple à Kharkiv d’utilisation d’armes à sous-munitions par la Russie. (#clustermunition)

pic.twitter.com/jzRT7sqpz8 — Stéphane Kenech (@stephanekenech) August 25, 2022

Dans le conflit déclenché par Moscou, Kiev n'est pas exempt de l'utilisation d'armes à sous-munitions non plus –de manière mieux ciblée sur les personnels militaires russes néanmoins. Car si elles sont un drame pour les populations civiles, ces bombes à pluies de sous-bombes constituent dans le même une arme redoutable sur le champ de bataille, notamment contre des concentrations de personnels et d'équipements militaires.

Du fait de leurs évidents défauts, et des dangers durables qu'elles font traîner sur le terrain des années parfois après leur chute, les armes à sous-munitions sont l'objet d'une Convention interdisant leur utilisation. Plus d'une centaine de pays en sont signataires, nombre d'entre eux ont détruit leurs stocks ou cessé de les fabriquer.

Mais pas l'Ukraine, donc, et plus curieusement pas les États-Unis non plus. Kiev le sait, et sait également que Washington, qui ne les utilise plus et a commencé à s'en débarrasser, dispose encore de stocks importants de ces armes à sous-munitions, qui prennent la poussière dans les entrepôts militaires du pays.

Dossier explosif

Et malgré la sensibilité morale et internationale de la question, CNN révèle que l'Ukraine réclame discrètement depuis des mois à Washington de lui envoyer, en plus des armes et munitions classiques qu'elle transfère par millions, ces armes à sous-munition autrement destinées à la casse.

Confirmée au média américain par de multiples sources du côté de Washington comme du côté ukrainien, la demande est sans doute la plus délicate –avec celle d'armes à longue portée, ces ATACMS que les Himars bridés par les États-Unis ne peuvent lancer– depuis le début du conflit d'invasion déclenché en février par la Russie.

Pourtant, selon CNN, si Washington n'a pas cédé aux lobbying semble-t-il intense et répété des autorités ukrainiennes pour obtenir ces armes à sous-munition, l'administration Biden n'a pas non plus définitivement dit non, bien qu'une acceptation semble à ce stade peu probable.

Ces armes que les Américains n'utilisent et n'utiliseront pas, expliquent les officiels Ukrainiens, pourrait par exemple complémenter ou remplacer ceux prélevés sur les stocks stratégiques, dangereusement bas selon certains.

Parce qu'elles sont redoutables sur le terrain et qu'elles pourraient notamment être lancées à bonne distance par les Himars dont les armées ukrainiennes disposent, elles pourraient efficacement appuyer la défense voire les contre-offensives de Kiev, par exemple là où les combats sont les plus violents et les situations les plus critiques, comme autour de Bakhmout.

«C'est extrêmement important, d'abord parce que cela pourrait réellement changer la situation sur le champ de bataille», milite ainsi Oleksiy Goncharenko, un législateur ukrainien, auprès de CNN. «Avec ces armes, l'Ukraine finirait cette guerre beaucoup plus rapidement, pour le bénéfice de tout le monde.»

«Et alors? Les Russes utilisent des armes à sous-munitions contre nous, tempête l'une des sources interrogées par CNN. Les États-Unis s'inquiètent des dommages collatéraux, mais nous les utiliserons sur des soldats russes, par sur la population civile.»