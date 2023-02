Joli coup: les résistants biélorusses attaquent au drone un précieux avion-radar A-50 russe

Près de quarante-huit heures après les faits, il reste difficile d'affirmer que les revendications glorieuses sont avérées. Mais si elles le sont, c'est un coup significatif porté au flanc russe, en particulier dans son arrière-cour biélorusse et contre ses capacités de surveillances des activités aériennes en Ukraine.

Selon notamment l'opposition du pays, mais The War Zone indique que l'information a depuis été confirmée par des blogueurs militaires russes, des partisans biélorusses auraient réussi à endommager dimanche, peut-être très sérieusement, un Beriev A-50 (code OTAN «Mainstay») des forces aériennes du Kremlin. L'appareil était basé dans l'aérodrome de Machulishchy, à quelques courtes encablures de Minsk.

«L'un des neufs Awacs [pour «Airborne Warning and Control System», soit «système de détection et de commandement aéroporté»] des forces aériennes russes, valant 330 millions de dollars, a été touché», a ainsi déclaré le groupe responsable de l'attaque, nommé «Bypol», comme l'a rapporté le Guardian.

«C'étaient des drones. Les participants à l'opération sont biélorusses. Ils ont atteint la victoire, et sont désormais en sécurité en dehors du pays. Tout le monde a pu s'échapper», ajoute le communiqué publié par Bypol sur sa chaîne Telegram, tout en précisant que l'aéronef touché «ne va clairement voler nulle part».

Selon Alexander Azarov, à la tête de Bypol, l'attaque serait en préparation depuis des mois et deux explosions auraient touché les parties avant et centrale du A-50, celles entourées de rouge dans le tweet ci-dessous, endommageant l'avionique et l'antenne radar de l'appareil.

Now this is big. Belarusian Partisans reportedly blew up a Russian A-50 early warning and control aircraft at Machulishchy airfield near Minsk. According to the Bypol initiative, the front and central parts of the plane, avionics and radar antenna were damaged. pic.twitter.com/IGFAx00973