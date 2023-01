AMX-10 RC, Bradley, Marder: l'Ukraine gagne en manœuvrabilité pour les contre-offensives à venir

Le 4 janvier, Emmanuel Macron poussait le premier domino d'une chute en série que Kiev attendait depuis des mois. En annonçant la fourniture à Kiev de chars légers AMX-10 RC, la France poussait ainsi ses alliés et ceux de l'Ukraine à accélérer la cadence dans la fourniture de blindés offensifs.

Dans les heures suivantes, l'Allemagne d'un chancelier Scholz englué depuis des mois dans ses propres hésitations puis les États-Unis qui y songeaient depuis quelques semaines annonçaient à leur tour et respectivement l'envoi de blindés Marder et de chars Bradley.

Everything is accelerating now. According to the Suddeutsche Zeitung, Germany is now also considering sending Marder IFV. Something Ukraine has been asking for for months.



"There will be a "qualitative step", it said in government circles."https://t.co/LOM5LxF3Dm — NOËL 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) January 5, 2023

The Brad (or IFV/CFV) is NOT a tank, but it can be a tank killer...and a troop carrier. (IFV=Infantry Fighting Vehicle, CFV=Cavalry Fighting Vehicle).



On the Turret: 2 TOW anti-tank missiles, 25mm Bushmaster chain gun, 7.62 co-axial machinegun, all effective at long ranges. 3/ pic.twitter.com/B5wLu1zPhz — MarkHertling (@MarkHertling) January 4, 2023

Ces derniers font partie d'un nouveau package de trois milliards de dollars alloué par les États-Unis, qui comprend aussi et notamment la fourniture de dix-huit M109 A6 Paladin, des canons de 155mm autoportés dont les caractéristiques de mobilité et de vitesse ne sont pas sans rappeler celles du Caesar français.

Comme le note The War Zone, ces matériels viennent s'ajouter aux innombrables BMC Kirpi déjà envoyés par la Turquie à l'Ukraine, aux Senators qu'a transférés le Canada ou aux Bushmaster offerts par l'Australie.

#Ukraine:Footage of the latest consignment of Turkish 🇹🇷 BMC KİRPİ MRAPs to Ukrainian forces has appeared- but these are particularly interesting, as they're equipped with Romanian 🇷🇴 Pro Optica ANUBIS RCWS, equipped with either a 12.7 or 7.62mm machine gun, plus thermal optics. pic.twitter.com/Hxz624dhEs — 🇺🇦 Ukraine Weapons Tracker (@UAWeapons) January 6, 2023

Si les Bradley, Marder et AMX-10 RC sont dotés d'un profil différent car beaucoup plus offensif, tous ces armements ont en commun une chose, offrir à la fois puissance de feu respectable et, surtout, une grande manœuvrabilité aux troupes ukrainiennes.

C'est cette dernière qui attire tous les intérêts: après des mois englués dans les boues de l'automne et les guerres de tranchées parfois dignes de la première guerre mondiale, le temps des offensives rapides, agiles et ravageuses, comme celle qui a marqué l'automne et la reprise de l'entière région de Kharkiv, s'approche à nouveau.

Les officiels américains sont d'ailleurs très clair sur la question. Selon l'un des porte-paroles du Pentagone, le général de brigade de l'US Air Force Pat Ryder, il est désormais temps de «changer l'équation sur le champ de bataille» –cela passe également par des formations à la manœuvre fournies aux forces ukrainiennes.

L'objectif n'est plus la survie et la défense, mais la contre-attaque et la reprise des territoire pris par la Russie depuis 2014 puis dans les premiers mois de son invasion à grande échelle, en février 2022.

L'allié venu du froid

Un élément climatique vient ces jours-ci transformer la dynamique de ce qui se passe au sol, d'un côté comme de l'autre. Le mordant de l'hiver ukrainien s'abat sur les sols du pays, dont le gel profond devrait permettre au temps des grandes manœuvres de reprendre.

The predicted deep freeze starting 7 Jan 2022 means deep frozen ground as early Monday 9 Jan 2022, ending the fall mud season.



The systematic destruction of Mobik Cold Weather Refuges in occupied Ukraine...https://t.co/bZyynDKPpx

5/11 — Trent Telenko (@TrentTelenko) January 5, 2023

En outre, et comme l'explique un fil passionnant de Trent Telenko sur Twitter, ces sols gelés risquent de poser d'autres problèmes logistiques à la Russie. Celle-ci ne pourra massivement réunir ses mobilisés dans des baraquements modernes, proche du front et chauffés, de peur qu'un nouveau bombardement comme celui de Maviivka n'intervienne.

Pour ce qui est de la capacité offensive offerte à l'Ukraine, s'il est peu probable que les nouveaux chars et blindés allemands, américains et français soient arrivés pour l'entame des grandes manœuvres hivernales, d'autant qu'ils nécessitent une formation ad hoc, ils apporteront bien vite un vecteur appréciable de rapidité pour des troupes dont la mobilité et la réactivité, en plus de la capacité à «casser» du char russe, seront l'une des clés de la victoire.

Cette mobilité pourrait également s'avérer vitale si la Russie décidait, de son côté, de lancer une nouvelle offensive depuis le nord et le territoire de son alliés biélorusse, où des troupes sont massées et en exercice depuis quelques jours et semaines, faisant planer le risque d'une nouvelle tentative de prise de Kiev, comme le prophétisait le chef des armées ukrainiennes, Valeri Zaloujny, à The Economist en décembre.

Reste la question des chars plus lourds, des «main battle tanks» que sont le Leopard allemand, le Leclerc français ou l'Abrams américain, et qui à ce jour constituent un rubicon que leurs possesseurs ne souhaitent pas encore franchir.

Déjà grand fournisseur de son voisin ukrainien, la Pologne a un temps caressé l'idée de fournir ses propres Leopard 2, du moins si elle est accompagnée d'une coalition de nations s'engageant dans la même voie.

BREAKING: Polish PM: "Together with President A. Duda, we are building a coalition of European countries that will be able to deliver Leopard 2 tanks to Ukraine. We will provide more details soon." https://t.co/p4kOK1U5vL — marqs (@MarQs__) January 7, 2023

Mais si Varsovie réussissait à offrir ses chars les plus lourds à l'Ukraine, les autres alliés de Kiev se sentiraient peut-être obligés de suivre. De la même manière que l'annonce de la fourniture d'AMX-10 RC a contribué à faire bouger les lignes.