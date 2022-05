La Russie déploie ses effrayants chars BMPT «Terminator» dans le Donbass

On les savait en réserve quelque part avant même que la guerre ne soit déclenchée, mais on ne les avait pas encore vus en action en Ukraine: selon le ministère britannique de la Défense, le Kremlin a engagé dans la bataille du Donbass certains de ses BMPT «Terminator».

Quelques-uns de ces engins, parmi les plus terrifiants que compte l'armée russe, ont ainsi été filmés dans la région de Sievierodonetsk, où se déroulent des combats intenses et manœuvres cruciales pour la suite des événements dans le Donbas.

BMPT "Terminator-2" spotted near Severodonetsk. These tank support vehicles are designed to protect tanks against enemy infantry, basically replacing motorized infantry in urban & other battlefields that are usually dangerous for tanks. pic.twitter.com/EBYQITiwsL — Russians With Attitude (@RWApodcast) May 15, 2022

Basé sur un châssis de T-90A, lui-même version améliorée du T-72, le Terminator porte bien son nom. Monstrueux, le char est opéré par un équipage de cinq soldats (contre trois pour les chars russes plus traditionnels), et est une sorte de machine anti-tout.

À lire aussi L'énorme gaffe d'un journaliste russe coûte un rare mortier géant 2S4 Tyulpan au Kremlin

Équipé de quatre lanceurs de missiles antichars, de deux lance-grenades, d'une mitrailleuse, d'un canon de 30 mm et d'un blindage réactif, il a été conçu après les guerres en Afghanistan et en Tchétchénie afin d'accompagner et protéger d'autres blindés des menaces qui peuvent planer sur eux.

Gros chaperon vert

En Ukraine, elles sont nombreuses et les chars russes ont jusqu'ici payé un très lourd tribut. Un tel chaperon aurait peut-être pu servir à bien des engins envoyés au casse-pipe, transformés en pièges mortels par l'usage notamment des milliers de lance-missiles antichars envoyés par l'Occident, tel le désormais légendaire «Saint Javelin».

Comme le rapporte The Times, les commentateurs russes sur Telegram se réjouissent de la nouvelle, signe que le Kremlin désire faire monter un peu plus la pression dans le Donbass.

À lire aussi Et si l'Ukraine envahissait la Russie?

«Dieu merci! Nous avons des Terminator! Ils ont peut-être des défauts techniques, et peut-être que leur usage ne révélera son utilité qu'avec la pratique, mais c'est un progrès!», est-il ainsi écrit par un observateur enthousiaste sur la plateforme.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 22 May 2022



Find out more about the UK government's response: https://t.co/GGC8C7MQ1u



🇺🇦 #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/Ntuj5gasql — Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) May 22, 2022

Le ministère de la Défense britannique, lui, s'emploie dans son annonce à calmer ces ardeurs: selon son analyse, la dizaine de Terminator que la Russie peut utiliser dans le Donbass n'aura sans doute pas d'impact militaire significatif dans l'issue de la bataille. Peut-être l'apport d'une telle machine est-il avant tout psychologique –ce qui n'a rien de négligeable.