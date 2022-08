En Ukraine, la Russie a (déjà) de sérieux problèmes avec ses drones iraniens

Nous rapportions courant juillet que la Russie, qui depuis le début de sa guerre d'invasion en Ukraine peine à rivaliser avec les drones civils comme militaires déployés par Kiev, et dont les sanctions occidentales handicapent la propre industrie, avait peut-être trouvé dans les drones iraniens un moyen de renverser quelque peu le cours des choses.

Informés par le Pentagone et le renseignement US, les médias américains rapportaient ainsi que Moscou avait trouvé un allié technologique de poids auprès de Téhéran.

La Russie aurait ainsi commandé à l'Iran des dizaines, peut-être des centaines d'appareils de divers modèles, notamment des Shahed-129 (concurrent du Predator américain), des ailes volantes Shahed-191 ou des drones kamikazes Shahed-136.

1/ QUICK THREAD on Iranian drones to Russia (summary of yesterday's Tweets): Did not see this coming. Thought that Russia would acquire Chinese drones, if anything. Possible Iranian candidates may include Ababil, Mohajer and Shahed varieties. https://t.co/hxZMpqm9rT pic.twitter.com/kp1SdJsGGj