La Russie fait pleuvoir des milliers de fléchettes mortelles sur les civils ukrainiens

Alors que la communauté internationale a entamé son enquête sur les massacres commis par les armées russes dans le nord de l'Ukraine, en particulier dans Boutcha, et que l'usage d'armes chimiques ou bactériologiques contre des cibles civiles ailleurs dans le pays inquiète fortement, en particulier à Marioupol, la mise au jour d'un type d'armement particulièrement vicieux utilisé par les troupes du Kremlin met à nouveau en lumière le (très) peu de cas qu'elles font pour le ciblage de leurs attaques.

Le Washington Post fait ainsi le récit de Svitlana Chmut, une femme de 54 ans, qui a découvert partout dans son jardin, sur le toit de sa maison, sur le toit de sa voiture, des centaines de ces petits projectiles métalliques ressemblant à des clous profilés aérodynamiquement pour voler comme des fléchettes –c'est d'ailleurs précisément le nom, en français, qui a été donné à ces sous-munitions aussi vicieuses que militairement peu efficaces.

The 3Sh1 (see sectioned image) is operates like a true shrapnel projectile, but is filled with flechettes & a wax binder & not shrapnel balls. The payload pushed out of the projectile by the base black powder charge, which is ignited when the DTM-75 functions. pic.twitter.com/eBlOJZRoGe