Redoutant l'offensive ukrainienne, les Russes se barricadent en Crimée

Poutine et son armée commencent à trembler des genoux en Crimée. Selon des images satellite prises par la société Maxar pour le Washington Post, les Russes ont bâti au cours des dernières semaines d'importantes tranchées et fortifications autour de la petite ville de Medvedivka, qui constitue un point de passage entre la région annexée par la Russie en 2014 et le reste de la république ukrainienne.

Des défenses sont aussi apparues autour de Vitino, sur la côte ouest de la Crimée, et ce bien qu'un assaut amphibie ukrainien apparaisse improbable selon les spécialistes (on est jamais trop prudent).

«Les passages sont creusés dans la terre selon des angles conférant aux soldats une portée de tir plus étendue. D'autres fortifications se trouvent à proximité, notamment des fossés profonds conçus pour piéger les chars et les véhicules lourds», détaille le quotidien américain.

Fortifications en cascades

Pour ce faire, les Russes utilisent le BTM-3, un engin soviétique capable de creuser jusqu'à 800 mètres par heure. Au temps de la guerre froide, l'appareil avait suscité l'émerveillement –et l'inquiétude– des occidentaux, à qui un tel équipement faisait défaut. Mais l'armée russe creuse aussi à la main et recherchent des bras, comme le montrent des offres d'emploi faisant état de salaires de 82 euros par jour.

«Depuis des mois, les forces russes construisent des fortifications le long des points d'accès clés de la région de Kherson, (…) près de Melitopol, sur ce qu'on appelle le «pont terrestre» reliant la Crimée à la Russie à travers le territoire ukrainien occupé», écrit le Washington Post.

«Plus récemment, la Russie a fortement renforcé ses défenses sur la péninsule, qui est reliée au continent ukrainien par l'isthme de Perekop, une étroite bande de terre mesurant 7 km dans sa plus grande largeur», poursuit le quotidien américain.

Difficile reconquête

La géographie pourrait être le meilleur atout des Russes. Seules deux routes relient la Crimée au reste du pays: la M17, à l'ouest, désormais bunkérisée, et la M18 à l'Est, sur un pont pouvant être démoli.

Le Syvash ou «mer putride» (beurk) limite les grandes manœuvres militaires à grande échelle, et la Flèche d'Arabat à l'Est est principalement quadrillé par des routes non goudronnées. Ces facteurs naturels, couplés aux défenses naturelles, rendent improbable une reprise de la péninsule par la seule force brute.

La marine ukrainienne apparaît relativement faible, son armée de l'air ne lui permet pas d'obtenir la suprématie dans les cieux, et un assaut terrestre serait particulièrement difficile.

En revanche, Kiev peut rendre la vie impossible aux Russes en Crimée pour les contraindre à lâcher du lest. Depuis l'invasion russe de février 2022, plus de 70 opérations clandestines attribuées aux Ukrainiens ont ciblé les intérêts de Poutine dans la péninsule, notamment contre le tristement célèbre pont de Kertch.