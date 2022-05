En Ukraine, la Russie s'en remet au T-62, un char vieux de 60 ans

Il semble que l'action des forces ukrainiennes contre les chars russes depuis le début de l'invasion le 24 février porte ses fruits, appuyée notamment par l'arrivée massive d'armes occidentales.

Moscou aurait perdu du moins 1.000 engins selon les analystes occidentaux, quand les autorités ukrainiennes parlent elles de 1.300 blindés partis en fumée.

Si l'armada russe déjà engagée dans le conflit ou encore en stock en Russie est innombrable, ce chiffre reste considérable. Le Kremlin semble en être réduit à sortir de la naphtaline certains de ses T-62, des blindés vieux de 50 ans, conçu dans sa version initiale en 1961.

Russia is running out of tanks. That's the inescapable conclusion from reports that it's transporting some of its reported 2,500 stored T-62s to support its war in Ukraine. What does this mean logistically and operationally? A 🧵 with some observations and deductions. /1 pic.twitter.com/CQtvnJjNxD — ChrisO (@ChrisO_wiki) May 24, 2022

Des convois de ces vieux machins ont ainsi été aperçus dans les environs de Melitopol, dans l'oblast de Zaporijjia, sans doute en route pour le front du Donbass, où la Russie grignotte du terrain et où l'Ukraine semble être en grande souffrance.

#Ukraine: Ancient Russian T-62M and T-62MV tanks are already in Russian-controlled Melitopol, #Zaporizhzhia Oblast.

We will monitor where they are used and the first time that they are lost or destroyed. pic.twitter.com/TujAvft6TI — 🇺🇦 Ukraine Weapons Tracker (@UAWeapons) May 25, 2022

📽️A military echelon with T-62 tanks spotted in Russia. Ukrainian side reported a few days ago that due to high amount of tank losses, Russian army is forced to re-activate certain amount of T-62s. #UkraineRussiaWar pic.twitter.com/Wn1RVqlW66 — MilitaryLand.net (@Militarylandnet) May 25, 2022

Comme le note The War Zone, les décomptes occidentaux évaluent à 10.000 les chars que la Russie conserve dans ses vastes stocks, un quart d'entre eux étant ces vieux T-62, certes modernisés depuis leur entrée en service initiale, que l'on pourrait croire appelés par la casse plutôt que par les rudesses du front.

Dans les vieux pots

Pourquoi alors faire appel à des engins si antiques? Selon The War Zone, ce pourrait être la preuve que la Russie commence à avoir du mal à maintenir ses engins plus récents –T-72, T-80 ou T-90 notamment– en bon état de marche.

Ces difficultés pourraient être liées à un manque de pièces, lui-même amplifié par les sanctions occidentales sur les importations technologiques. Il y a quelques semaines, il était ainsi rapporté que certains blindés tombés au combat étaient retrouvés équipés de composants électroniques normalement destinés à l'électroménager domestique.

En outre, ce n'est pas la première fois que la supposées puissante et moderne armée Russe fait appel à ces vieux machins, pourtant réputés moins efficaces et plus dangereux encore pour leurs équipages que les T-72 aux tourelles explosives.

Ils ont été utilisés lors de la guerre en Tchétchénie, de l'invasion de la Georgie en 2008 ou en Syrie en 2020, où ils étaient apparus en nombre. Ce sont donc peut-être ceux-ci, encore en état de marche à l'inverse des centaines d'engins stockés à l'air libre sans aucune maintenance, qui sont apportés en masse en Ukraine.

C'est justement pour faire masse que Moscou fait appel à eux. Historiquement et sur le plan de la doctrine militaire, la Russie aime le nombre autant que la qualité, et outre le remplacement des T-72 et dérivés perdus depuis le début de la guerre, ces vieux T-62 pourraient amplifier les difficultés ukrainiennes à faire face.

Selon le Président Zelensky, ses troupes en seraient déjà réduites à se battre à 1 contre 7 dans le Donbass, et auraient besoin de plus d'armes lourdes, notamment de pièces d'artillerie, pour contrer ce déferlement russe que facilite la proximité de la mère patrie.

Les T-62 pourraient également servir à fournir les armées séparatistes équipées par Moscou, ou occuper le terrain gagné et laisser des engins plus modernes s'occuper de la ligne de front. Malgré leur grand âge et les moqueries qu'il provoquer, l'arrivée de ces chars n'est en aucun cas une bonne nouvelle pour une Ukraine déjà débordée, épuisée, ravagée par l'impitoyable politique de la terre brûlée menée par la Russie.