Pour leurrer l'Ukraine, la Russie utilise des chars gonflables qui se sont dégonflés

Nous avons à de multiples reprises mentionné dans ces colonnes électroniques les limitations parfois grave des vieux matériels de conception soviétique, notamment ces chars dont la tourelle a la très fâcheuse tendance, en cas d'impact mal placé, à se transformer en «boîte du diable».

Nous connaissons donc les limitations des matériels utilisés par les forces russes –et parfois ukrainiennes– depuis le début de la guerre d'invasion de grande ampleur lancée par Moscou en février 2022. Nous étions cependant loin de nous douter que ces écueils pouvaient même toucher de simples baudruches.

À lire aussi Le top 13 des missiles les plus dangereux au monde

C'est pourtant précisément ce que rapporte l'État major des forces ukrainiennes, dans un post de «trolling» militaire sur Facebook dont il a le secret: selon lui, la Russie aurait cherché à leurrer son ennemi en utilisant des chars factices et gonflables qui, pas de chance, se sont très vite dégonflés.

«Alors que nos partenaires acceptent de fournir des chars à l'Ukraine, l'armée d'occupation augmente également la présence de ses unités de blindés dans la région de Zaporijia», est-il écrit, selon la traduction automatique fournie par Facebook.

«Mais il semble que l'air de la région cosaque n'est pas adapté aux produits en caoutchouc des occupants, qui se sont dégonflés sans remplir la mission qui leur avait été confiée. À l'image du courage de l'armée russe.»

Dégonflés!

La technique du leurre gonflable est loin d'être neuve. Pendant la seconde guerre mondiale, le glorieux général Patton a ainsi, un temps, été le chef imaginaire d'une «armée fantôme», destinée à tromper les nazis quant aux intentions réelles de débarquement des alliés.

Grande opération de désinformation, cette opération Quicksilver s'inscrivait dans une campagne plus large de désinformation nommée Fortitude, l'une des plus spectaculaires et minutieuses de l'histoire récente, et à laquelle un film nommé La Ruse a récemment été consacré.

Comme l'expliquait il y a quelques mois L'Express, la pratique de la duperie militaire a depuis pris une place importante dans la tactique russe, sous le nom de «maskirovka». Encore faut-il que les rustines tiennent le choc, ce qui ne fut semble-t-il pas le cas cette fois.

Les Ukrainiens eux-mêmes ont utilisé la technique en construisant de faux Himars en bois, afin de pousser leurs ennemis à gâcher des précieuses munitions sur de fausses cibles.

Sur le plan militaire, il n'est pas étonnant que ces chars factices aient été amenés dans la région de Zaporijia. Selon de nombreux analystes ou le renseignement militaire américain, c'est semble-t-il ici que la Russie comme l'Ukraine préparent leurs prochaines grandes offensives, une «grande bataille» dont pourrait dépendre la suite du conflit.

Quant à la propagande numérique des agents de Moscou, elle n'a besoin d'aucun char gonflable pour verser dans un certain ridicule. On a ainsi pu croiser ces derniers jours, sur les réseaux sociaux, la photo d'un premier char Abrams détruit par les fières armées russes.

Problème: comme les Bradleys que l'armée russe affirmait officiellement avoir détruits, lesdits chars sont encore loin d'avoir traversé l'Atlantique. Surtout, sauf grave erreur géographique de notre part, l'Ukraine ne dispose pas régions aussi désertiques que celle montrée dans la photo utilisée comme une preuve irréfutable.