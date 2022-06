En Ukraine, le skater de 15 ans et son drone qui ont sauvé une ville des chars russes

Le conflit initié par l'invasion de l'Ukraine par la Russie n'est pas le premier à prouver à quel point les drones jouent déjà un rôle central dans les guerres modernes. Il est sans doute en revanche celui où l'utilisation tous azimuts de ces petits appareils, de conception militaire mais également civils, transformés ou non, montre le plus clairement à quel point ils chamboulent le renseignement militaire.

Parce que leur utilisation est parfois un hobby à la portée de toutes et tous, ils créent même parfois des héros inattendus. Ainsi de Andrii Pokrasa, un jeune homme de 15 ans et possesseur de drone, dont le Telegraph raconte l'histoire, sans doute teintée d'un brin plus ou moins épais de propagande.

Amateur de skate plutôt que héros de guerre, Andrii Pokrasa est désormais célébré dans sa communauté et son pays pour avoir, grâce au petit appareil avec lequel il jouait avant la guerre, permis la destruction d'une colonne de blindés russes avançant vers Kiev.

Repérant la menace, les forces civiles de défense du coin avaient besoin de la situer géographiquement avec précision, afin de permettre aux artilleurs et canonniers d'ajuster leurs tirs.

Un héros très discret

Elles se sont donc naturellement tournées vers Andrii Pokrasa, qui ne s'attendait sans doute pas, quelques mois plus tôt, jouer un rôle si crucial dans une opération militaire si importante pour l'avenir de sa patrie.

«Il était le seul dans la région à avoir de l'expérience avec les drones. C'est un héros, un héros pour l'Ukraine», explique à Global News Yurii Kasjanov, en charge des drones dans les forces armées du pays, repris par le journal britannique.

«C'était l'une des plus grosse colonnes en mouvement sur la route de Jytomyr et nous avons réussi à la découvrir car l'un des camions a allumé ses phares un peu trop longtemps», raconte-t-il encore.

«Je leur ai donné les coordonnées ainsi que des photos, et ensuite ils ont visé l'endroit. Il a ensuite fallu que je coordonne plus spécifiquement les tirs des artilleurs», explique quant à lui, le plus naturellement du monde, Andrii Pokrasa.

La découverte du convoi a pour le jeune homme été un moment «très, très effrayant». Effrayant, mais crucial: le convoi russe n'a pu pénétrer son village puis a pu être arrêté à Berezivka, à une quarantaine de kilomètres seulement de Kiev, capitale du pays sur laquelle l'armée russe s'est piteusement cassé les dents.