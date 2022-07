Des soldats russes ont-ils abattu leur propre Su-34 pour toucher une prime?

Il n'est un secret pour personne que la Russie peine à trouver de la chair fraîche pour alimenter les fronts ukrainiens qu'elle a pourtant elle-même ouverts, allant même jusqu'à faire sortir de jeunes retraités de leur réserve pour combler les tranchées trop vides du Donbass.

Le 18 juillet, le ministère britannique de la défense expliquait également que Moscou s'appuyait de plus en plus amplement sur le tristement fameux Groupe Wagner pour recruter de nouveaux hommes et faire masse dans ses rangs.

L'entreprise de mercenaires aurait désormais des critères de recrutement si bas que les repris de justice et hommes sans aucune trace de formation militaire étaient les bienvenus, risquant ainsi de faire encore baisser d'un cran la qualité générale des troupes russes engagées en Ukraine.

Quant au Washington Post, Task & Purpose et à Radio Free Europe (dont on rappelle néanmoins qu'il est un média financé par le Congrès américain), ils expliquaient parmi d'autres que le Kremlin sortait désormais l'artillerie financière lourde –bonus à la signature et avantages divers notamment – pour attirer de nouveaux hommes sous les drapeaux.

Dans ce qu'elle nomme une «mobilisation furtive», Radio Free Europe notait même qu'il existait des primes aux résultats parmi ces divers bonus et avantages réservés aux nouveaux signataires. Abattre un tank ou un avion ennemi peut désormais rapporter gros au soldat responsable de l'exploit; selon notre confrère Emmanuel Grynszpan, la prime serait ainsi de plus de 5.000 euros pour un avion abattu.

De quoi avoir la gâchette facile? Possible. C'est ainsi que les médias ukrainiens puis occidentaux rapportaient le 18 juillet qu'un bombardier bi-place Su-34, l'un des joyaux de l'armée de l'air russe se faisant de ce fait plutôt rare dans les cieux ukrainiens, avait été abattu dans la région de Louhansk.

#Ukraine:A Russian Su-34 strike aircraft was shot down, likely in the vicinity of Alchevsk, #Luhansk Oblast.



According to preliminary information, it was likely to be a case of friendly fire. pic.twitter.com/4DIzPE8Y5N