Grâce au Starlink d'Elon Musk, les drones ukrainiens d'élite frappent les Russes dans leur sommeil

Il existe en Ukraine une unité d'élite de pilotes de drones, nommée Aerorozvidka. Elle comporte, selon le Times of London, une cinquantaine d'équipes et fait la terreur des armées russes car elle frappe la nuit, quand les hommes dorment, faussement sécurisés par l'obscurité.

Si ces unités sont si redoutables, c'est en partie grâce à Elon Musk et à Starlink, sa constellation de satellites fournisseurs d'internet, qui permet de palier aux déficiences du réseau dans un pays en guerre.

Dès les premiers jours de la guerre, le vice Premier ministre ukrainien Mykhailo Fedorov lançait sur Twitter un appel au serial entrepreneur afin qu'il fournisse des stations Starlink à sa nation.

@elonmusk, while you try to colonize Mars — Russia try to occupy Ukraine! While your rockets successfully land from space — Russian rockets attack Ukrainian civil people! We ask you to provide Ukraine with Starlink stations and to address sane Russians to stand. — Mykhailo Fedorov (@FedorovMykhailo) February 26, 2022

La supplique a été entendue par Musk qui, quand il ne défie pas Vladimir Poutine en combat singulier sur Twitter, peut semble-t-il se révéler un leader efficace. Quelques jours plus tard, il expliquait ainsi que son réseau était désormais disponible en Ukraine et, surtout, annonçait l'envoi massif de stations de réception dans le pays.

A new batch of Starlink stations! While Russia is blocking access to the Internet, Ukraine is becoming more open to the entire world. Ukraine is the truth. The truth always wins. Thank you, @elonmusk, the Government of Poland, and Orlen. pic.twitter.com/TP0kpn3rPS — Mykhailo Fedorov (@FedorovMykhailo) March 18, 2022

«La qualité de la connexion est excellente», a expliqué Mykhailo Fedorov au Washington Post lors d'une interview justement donnée via une connexion assurée par Starlink. «Nous utilisons des milliers, quelque chose comme des milliers de ces terminaux, et d'autres arrivent chaque jour.»

Des questions se sont très vite posées quant aux problèmes de sécurité que ces paraboles pouvaient poser en devenant de très visibles cibles militaires, Elon Musk lui-même demandant à ce que ses terminaux ne soient mis en marche que ponctuellement. Pourtant, il semble que la connexion qu'elles fournisse soit surtout fatale aux Russes.

Nuit fatale

Pour fonctionner, les drones utilisés par l'Aerorozvidka ukrainienne ont besoin d'une connexion solide et stable au réseau, ce que Starlink leur fournit quand le reste, dans un pays où d'héroïques agents des télécoms font pourtant des miracles, ne fonctionne plus.

Robustes octocoptères dotés de systèmes spéciaux de vision nocturne, capables de missions de reconnaissance pour l'artillerie comme de lâcher leurs propres munitions, les machines sont utilisées, quand le soir est tombé, contre des installations de commandement ou des tanks assoupis –et contre les soldats russes qui les opèrent, pas beaucoup plus réveillés.

«Si nous utilisons un drone avec une vision thermique la nuit, il doit se connecter via Starlink au gars de l'artillerie et effectuer une acquisition de cible», explique l'un des leaders de l'Aerorozvidka au Times of London «Nous attaquons de nuit, quand les Russes dorment», dit-il également.

Les troupes russes sont statiques lorsque la nuit tombe, détaille-t-il au journal britannique. La peur de l'artillerie ukrainienne traditionnelle les pousse à planquer leurs véhicules au beau milieu des villages, entre les habitations, pensant qu'un canon traditionnel ne se risquera pas à les viser, au risque de toucher les civils de son feu.

Pilotés par des soldats d'élite, les drones de l'Aerorozvidka, eux, sont une toute autre affaire. Ils peuvent, avec leurs propres bombes ou via l'artillerie distante, viser avec une très grande précision les véhicules russes.

L'Aerorozvidka s'occupe ainsi de «cibles prioritaires»: selon le Times of London, des douzaines d'entre elles auraient ainsi été abattues. Dans le calme apparent de la nuit –et en partie grâce à Elon Musk, et à une constellation satellitaire dont les enjeux dépassent déjà largement la simple connexion à Netflix en zones rurales.