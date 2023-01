Le Su-57 «Felon», le jet furtif et ultra-moderne que le Kremlin est terrifié de perdre en Ukraine

La Russie et le sommet de sa hiérarchie étatique, à commencer par Vladimir Poutine, ne cessent de vanter les nouvelles armes ultra-modernes que produisent le pays et dont, est-il clamé depuis des années, l'occident devrait apprendre à se méfier.

Dernier exemple en date, après l'usage avec une efficacité contestée et plus tôt dans la guerre de missiles hypersonique Kinzhal, le lancement dans l'océan Atlantique de l'Amiral Gorchkov, une frégate dotée de missiles balistiques hypersoniques Zircon, manière une fois de plus de montrer des crocs dont il est légitime de mettre le tranchant en question.

Car il est une autre merveille technologique dont dispose la Russie dans sa panoplie technologique, mais qui s'est faite très discrète depuis le début de ce quelle appelle son «opération spéciale» en Ukraine: le Su-57 «Felon», chasseur et bombardier le plus avancé sorti des lignes de production de Soukhoï, fraîchement entré en service et qu'elle prétend avoir déjà utilisé dans cette guerre à son voisin.

Le toujours très bavard ministère britannique de la Défense, dans l'un de ses points quotidiens, a confirmé: selon lui, Moscou a bien utilisé cet atout supposé maître face à son ennemi.

Avec une limitation cependant, et non des moindres: l'avion n'aurait opéré que depuis les cieux russes, très en retrait du champ de bataille, de peur que ce bijou et ses entrailles secrètes ne se fassent faucher par les défenses anti-aériennes ukrainiennes et ne tombent entre des mains ravies de les décortiquer, comme c'est arrivé avec d'autres précieux matériels.

Selon le «MoD» britannique, des Su-57 seraient employés depuis juin 2022 au moins pour tirer, d'une distance respectable, des missiles air-air ou d'autres vers des cibles au sol, ce qu'avait par ailleurs également déjà affirmé l'agence d'État Tass.

Comme les Mig-31, qui opèrent depuis le territoire russe ou biélorusse et représentent une menace réelle pour l'Ukraine et ses chasseurs, les Su-57 ne risqueraient ainsi par de tomber entre les mauvaises mains, et cela expliquerait l'absence de vidéo ou de photos accréditant cette utilisation.

Furtif ou invisible?

Le renseignement britannique se base sur des images satellites de la base d'Akhtubinsk, dans l'oblast d'Astrakhan, où seraient stationnés les précieux aéronefs, quand ils ne prennent pas les cieux pour effectuer leur lointaine besogne.

Mais ainsi que le note fort à propos The War Zone ainsi que certains obersvateurs, la preuve semble mince, d'autant plus mince que le MoD affirme que la base d'Akhtubinsk est la seule à recevoir des Su-57, alors que d'autres preuves les ont déjà montrés situés dans celle de Lipestk.

Reste que les pays de l'OTAN, alliés de l'Ukraine, ont les moyens technologiques et de renseignement de savoir assez précisément ce qui se passe dans les cieux russes, qu'ils surveillent sans discontinuer depuis les frontières de l'alliance: difficile alors de ne penser que le ministère britannique de la Défense ne dispose que de ce maigre élément pour prouver ses allégations.

«Il semble hautement probable que la Russie essaie en priorité d'éviter les dégâts sur la réputation de l'appareil et une baisse de ses capacités à l'export, ainsi que la compromission de technologie sensibles qui interviendrait si un Felon devait être perdu au-dessus de l'Ukraine», explique le renseignement militaire britannique à propos de cet usage lointain et conservateur du Su-57.

Cela semble certes logique. Mais il semblerait également logique qu'un baptême du feu de l'appareil en bonne et due forme, rendu publique et glorifié par l'armée russe comme par son concepteur Soukhoï puisse booster ses perspectives à l'export. Rien ne prouve mieux la valeur d'un aéronef de combat que le combat lui-même.

Il y a donc de quoi se poser quelques questions sur ce conservatisme du Kremlin, et bien d'autres sur les autres armes présentées en permanence comme invincibles et miraculeuses par la Russie.