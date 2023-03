Contre la Russie, l'Ukraine utilise des drones (littéralement) en carton

Les fameux Bayraktar TB2. Les kamikazes dernier-cri Switchblade, fournis par les États-Unis. Des drones de course FPV modifiés pour aller frapper vite et fort. Des vieux clous de l'ère soviétique comme les Tu-141, encore capables d'apporter le chaos loin en territoire russe, comme sur les bases d'Engels 2 et Riazan.

Des drones maritimes, héros il y a quelques mois d'une très spectaculaire attaque du port de Sébastopol. Des drones chinois commandés sur Aliexpress, ou des milliers de ceux de la marque chinoise DJI, utilisés dans mille configurations différentes et capables de lancer de mortelles charges sur l'ennemi.

Et désormais des drones en carton. Littéralement en carton: c'est, comme le mentionne Interesting Engineering, le drôle de nouvel atout dans la manche des troupes ukrainiennes pour survivre à la guerre d'invasion initiée par le voisin russe.

À lire aussi L'électricité pompée par TikTok empêche un géant des munitions de produire plus

L'engin est nommé Corvo Precision Payload Delivery System ou PPDS, conçu par la firme australienne SYPAQ Systems avec l'appui financier de son gouvernement. La chose est d'une certaine manière la quintessence de l'important pan low cost de cette guerre qui, par ailleurs, met en œuvre mille coûteuses technologies.

Car si le prix réel de chaque unité n'a pas été révélé, il semble qu'il soit de plusieurs centaines de dollars à peine –soit moins que l'un des petits drones de loisir DJI utilisés en masse par les deux camps.

Ça cartonne

Merveille de low tech, le Corvo peut être transporté à plat, dans un emballage décrit comme proche d'une boîte à pizza –idéal en termes logistiques. À l'intérieur de chacune de ces boîtes, les opérateurs trouveront son corps de carton rigidifié, ainsi que son moteur et ses instruments de vol, de quoi monter le tout sur place comme une vulgaire bibliothèque Ikea, ainsi que la petite catapulte qui sert à l'envoyer dans les airs.

Et s'il a été baptisé «Precision Payload Delivery System», soit «système de livraison de précision», ce n'est pas pour rien. Le Corvo est bien sûr capable d'observer les lignes ennemies et de nourrir le renseignement avant d'éventuelles frappes, mais il lui est également possible de larguer des petits colis dans des zones inaccessibles par d'autres moyens –munitions, nourriture, soins médicaux, etc.

À lire aussi L'hallucinant rififi des «salopards» américains engagés en Ukraine

Il peut aussi, au besoin, se transformer en une arme létale en bonne et due forme, en remplaçant ledit petit colis par une charge explosive. Il peut se guider par GPS lorsque c'est possible, mais le brouillage étant devenu permanent dans les cieux ukrainiens, il peut compter sur un système de navigation inertielle pour trouver son chemin, et sa cible.

Selon Interesting Engineering, SYPAQ compte livrer une centaine de ses appareils en carton par mois à l'Ukraine, qui en a déjà envoyé plusieurs dizaines en mission. Prochaine étape, réussir à rendre mortels de simples avions en papier?