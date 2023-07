L'Ukraine utiliserait de vieux missiles antiaériens soviétiques pour mener sa contre-offensive

La guerre en Ukraine n'est plus à une surprise près, notamment en matière de matériel et d'armement. Tanks rafistolés, drones artisanaux, missiles faits maison: chaque jour apporte son lot de fantaisies dans un conflit toujours plus tragique.

Cette semaine, c'est le magazine américain Popular Mechanics qui rapporte une nouvelle bizarrerie au parfum vintage. Les Ukrainiens auraient déterré de leurs hangars de vieux missiles antiaériens datant de l'époque soviétique, afin de les utiliser comme armes offensives.

La technique n'est pas inédite en elle-même, puisque les Russes, ayant vidé beaucoup de leurs stocks de missiles offensifs au cours de la dernière année, se sont déjà tournés vers des systèmes de missiles sol-air défensifs pour bombarder l'Ukraine.

Côté ukrainien, en revanche, l'initiative peut surprendre. Le pays fait encore face à des bombardements intenses et on comprend mal pourquoi l'armée se priverait de moyens de défense pour mener ses attaques.

Plusieurs vidéos semblent pourtant bien confirmer l'utilisation de missiles V-880 Vega en Crimée et dans l'oblast russe de Briansk (frontalier avec le nord de l'Ukraine et avec la Biélorussie). Ces engins sont couplés au système soviétique de missile sol-air S-200, déployé en URSS à partir de 1966, mais retiré d'Ukraine depuis maintenant près d'une décennie.

A video of what appears to be a missile of the Soviet-made S-200 air defense system impacting a sawmill in the settlement of Bytosh in Bryansk Oblast of Russia earlier on Sunday.



Presumably, the Ukrainians started to covert these missiles for the use against ground targets. pic.twitter.com/yPSJPO5el2