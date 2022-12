En vidéo, l'Ukraine explique aux Russes comment se rendre face à un drone

Se rendre à l'ennemi n'est pas toujours aussi simple qu'il n'y paraît. L'état-major ukrainien avait déjà réussi, il y a quelques mois, une belle œuvre de propagande et de sapage de moral en mettant en place une hotline nommée «Je veux vivre» (sous nos latitudes grammaticales), destinée aux soldats russes souhaitant déserter.

Ainsi que le rapporte Business Insider, les communicants de l'armée ukrainienne ont remis ça en publiant une vidéo en russe sur Facebook, parfait tutoriel sur la meilleure manière de se rendre à un drone ukrainien sans risquer de trouer sa peau –les petits appareils sont devenus d'effrayantes machines à tuer, comme le rappellent les cruels images ci-dessous.

🇺🇦 drones are the fiercest enemies of the 🇷🇺 occupiers.

But it turns out not of all of them.

This one took into captivity an occupier that realized that surrender is a chance to survive, as opposed to attempting to resist the #UAF, where the chance of survival is 0.

Drones know. pic.twitter.com/mHU6CyVN9F