Retour à l'envoyeur: en vidéo, le spectaculaire «fail» d'un missile-boomerang russe

Conceptuellement, ce pourrait être l'une des Idées noires de Franquin. C'est un incident certes hallucinant mais pourtant bien réel que des images, croisées sur les réseaux sociaux ces derniers jours, montrent à des observateurs ahuris.

Il ne faut pas confondre faire feu sur le gibier et tirer la chasse. #pandanlagl#idéesnoires pic.twitter.com/hR6RBgte8o — Bertrand Fresel (@shubidoowa) November 10, 2021

Un retour à l'envoyeur, un arroseur arrosé, un boomerang en version martiale, guerrière, explosive et possiblement mortelle: c'est le spectaculaire échec d'un missile a priori russe, sans doute de type Buk, envoyé d'une position de la région de Louhansk, où les combats font rage depuis des semaines et où l'Ukraine commence à céder, que l'on peut voir sur ces images terribles.

This is reportedly footage of a failed Russian air defense system missile launch from Alchevsk, Luhansk Oblast. https://t.co/6ekiNna454 pic.twitter.com/DvHf1heAR8 — Rob Lee (@RALee85) June 24, 2022

A priori, il s'agit de missiles antiaériens, lancés depuis Alchevsk. Une salve de quatre d'entre eux est lancée. Trois s'élancent normalement vers leur cible dans le ciel. Le quatrième, lui, fait un demi-tour inattendu en forme de fer à cheval et, aussi vite qu'il est parti, revient s'écraser à quelques encablures de son point de départ.

Bien qu'aucune autre information n'ait filtré quant aux conséquences de cet embarrassant 180 degrés, la gerbe pyrotechnique d'éclats incendiés et de restes de carburant ne laisse que peu de doute sur les dégâts causés au sol –et, au minimum, sur l'intense frousse qu'ont dû ressentir les militaires russes en voyant leur engin de mort revenir si vite vers sa position initiale.

Pour en avoir le cœur (un peu) plus net, The War Zone a demandé son avis à David Shank, qui fut instructeur pour l'armée américaine à l'Air Defense Artillery School de Fort Sill, dans l'Oklahoma. L'homme, bien sûr, n'en sait pas beaucoup plus que les très lointains observateurs que nous sommes.

Oups!

Selon lui, il peut tout simplement s'agir d'un missile défectueux, mal construit ou endommagé lors de son transport ou de son chargement.

«Ce sont des choses auxquelles nous avons déjà assisté. Ça arrive avec les systèmes américains. Ce n'est pas souvent. Ce n'est pas joli. C'est très rare, mais ça arrive», explique-t-il, donnant l'exemple de missiles Stinger s'échouant lamentablement au sol juste après leur tir.

Autre possibilité: ce missile-boomerang a peut-être cherché à abattre une cible désignée en amont mais qui s'était déjà trop approchée de la position russe, une proximité problématique ayant provoqué ce demi-tour fatal.

«C'est dur à dire», admet le colonel à la retraite, qui pense néanmoins que les dégâts au sol, notamment à d'éventuels et fragiles systèmes radars, ont pu être importants.