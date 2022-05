La vidéo folle du raid spectaculaire des Su-27 ukrainiens sur Snake Island

Si vous suivez la guerre menée par la Russie à l'Ukraine, sans doute vous souvenez-vous de Snake Island. Ce petit bout de caillou au milieu de la mer Noire fut le théâtre de l'un des premiers moments forts du conflit, lorsque l'unité ukrainienne sur place envoya vertement paître le Moskva –ce fameux gros navire russe désormais coulé– aux premiers jours de l'invasion.

La poste ukrainienne, qui avait pour l'occasion édité un timbre devenu collector, peut se mettre à plancher sur une nouvelle édition. Elle sera cette fois dédiée à l'héroïsme des pilotes des deux Su-27 dont les images folles d'un raid trompe-la-mort sur l'île ont été rendues publiques samedi 7 mai.

#Ukraine: The Ukrainian Air force is still alive- seen here are two Ukrainian Su-27 striking Russian facilities on the famous Snake Island in the Black Sea, in remarkable footage filmed by a TB-2 drone.



As we can observe, there is serious damage.

Dans ces images tournées par un drone turque Bayraktar TB-2 posté un peu plus loin, on voit un premier puis un second aéronef débouler du sud à grande vitesse et à très très basse altitude –plus bas que le petit phare de l'île– puis, l'un après l'autre, lâcher ses bombes sur les structures encore debout d'une île désormais entre les mains des Russes.

Nettoyage

Pour les deux pilotes, dotés d'aéronefs dont les capacités air-sol existent mais ne sont que secondaires par rapport à leurs qualités de chasseurs, l'opération fut clairement une mission à très haut risque.

Les quelques explosions qui suivent leur passage sur la vidéo, ainsi que des images satellites dévoilées quelques heures plus tard, ne mentent néanmoins pas: l'habileté et la précision des deux hommes furent parfaites et impressionnantes, et seront sans doute longtemps célébrées comme telles.

Ils ont pu profiter du «nettoyage» préalable de la zone, effectué par des Bayraktar TB-2. La disparition du Moskva, porteur d'un système anti-aérien S-300 crucial pour la présence russe dans cette zone de la mer Noire, a offert des coudées légèrement plus franches aux aéronefs ukrainiens, fussent-ils des drones ou ces deux héroïques Su-27.

Très actifs, les TB-2 ont ainsi passé les derniers jours à s'attaquer aux défenses anti-aériennes de l'île, ainsi qu'à plusieurs bateaux russes de classe Raptor, navires rapides de patrouille et de transport capables d'emporter jusqu'à vingt soldats, puis à un hélicoptère russe Mi-8 fraîchement arrivé sur place et dont des militaires étaient en train de s'extraire.

Selon @DefenceU, 2 navires russes de classe Raptor ont été bombardés par un drone #BayraktarTB2 🇺🇦 à proximité de Snake Island

Another 2 Raptor class patrol boats of the Russian Black Sea Fleet were destroyed last night by Ukrainian Tb2s. This is now 5 Russian vessels destroyed over the last week.

Snake Island, a Ukrainian TB-2 hits a Russian Mi-8 as troops are unloading

Il est donc possible que l'Ukraine, qui au passage montre que son armée de l'air est loin d'être clouée au sol, soit en train de préparer la reprise de cette île aux Serpents, tombée aux premières heures de la guerre.

Cela constituerait une petite épine stratégique dans les plans de la Russie dans le sud du pays, ainsi que le symbole fort d'un pays tentant de reconquérir ce qui lui a été volé.