Vidéo à l'appui, un sniper ukrainien dit avoir abattu une cible à 2,7 kilomètres

Si le cinéma et les jeux vidéo ont fini par fermement inclure le travail des «snipers», les tireurs d'élite et tueurs à grande distance, dans la culture militaire populaire, ce n'est pas un hasard: leur talent est particulier et leur tâche sur le terrain est indispensable à la réussite d'une armée.

Il existe ainsi des exercices et concours interarmées lors desquels les snipers des formations militaires occidentales se regroupent pour mesurer leurs talents –une cible, une balle et des kilomètres de distance pour faire mouche.

L'âpre terrain de la guerre est l'endroit parfait pour donner une existence plus concrète aux exploits de ces yeux affûtés, de ces hommes capables de maîtriser leur pouls et de tirer entre deux battements de cœur, d'apprécier les paramètres météorologiques et de calculer une longue trajectoire balistique.

À lire aussi Les tueurs à distance qui guident les missiles russes en Ukraine

Tueurs invisibles

En Ukraine, l'armée de Kiev rapporte ainsi vidéo à l'appui que l'un de ses soldats a réussi à abattre un militaire russe à une distance de près de 2,7 kilomètres, ce qui en ferait le second «kill» le plus long de l'histoire, derrière celui d'un Canadien de la Joint Task Force 2, en Irak, faisant mouche sur une recrue de Daesh à 3.540 mètres de distance.

«L'occupant a été éliminé avec un tir précis de l'un de nos commandos à 2.710 mètres», explique ainsi le StratCom ukrainien dans un post Telegram visible ci-dessous, et dans lequel une vidéo du mortel exploit est montrée.

Comme l'explique Business Insider, ces 2.710 mètres représentent 22 terrains de foot mis bout à bout, un peu plus de trois tours Burj Khalifa (la plus grande du monde) collées les unes aux autres ou, à Paris, un tir partant de Notre-Dame pour atteindre une cible postée à l'Hôtel des Invalides.

Bref, l'occupant russe est prévenu par la propagande, comme il l'a déjà été par les multiples tirs de grenades venus du ciel et lâchées par des drones modifiés pour l'occasion: il ne sera tranquille nulle part tant que les soldats ukrainiens chercheront à les éliminer.