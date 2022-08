En vidéo, la très grosse frayeur des opérateurs russes d'un drone DJI hacké et détourné

Quelle merveille militaire que les drones, y compris les drones commerciaux et de loisirs comme ceux de la firme chinoise DJI, dont l'Ukraine fait un usage admirable, imitée avec sans doute un talent moins prononcé par son envahisseur russe. Une merveille de système D qui a son revers, comme le montre une vidéo diffusée ces jours-ci sur les réseaux sociaux.

Sur ce document à la fois drôle et terrible, on voit une petite troupe de pieds nickelés dont l'un d'eux dirige, joypad en main, un drone –a priori un DJI Mavic, semble dire l'un des soldats.

Où l’on atteint les limites du drone civil pour l’usage militaire. Par ailleurs le drone captif a ceci d’intéressant qu’il n’offre pas de signal à brouiller ou à pirater… https://t.co/RgOQkNNp6M — Jean-Marc Lafon (@JM_Lafon) August 28, 2022

Malheur: une belle angoisse semble prendre les militaires aux tripes, et l'appareil ne répond plus aux commandes, au grand dam du plus âgé des hommes, qui semble avoir déconseillé la sortie à son jeune camarade.

À lire aussi Les Russes auraient commencé leur entraînement pour manier les drones iraniens

La cause? Il a été hacké en vol par l'ennemi Ukrainien qui, en brouillant le signal, a pu en prendre partiellement le contrôle et le pousser à atterrir.

I imagine the drone jammer is blocking the 2.4GHz command/datalink and the L1/L2 GPS frequencies, which results in the drone conducting an emergency landing while sending back video/telemetry data over 5.8GHz. — OSINTtechnical (@Osinttechnical) August 28, 2022

Pieds nickelés

«Il fallait écouter le vieil homme, il t'avait dit de ne pas le lancer», se plaint l'un des soldats. Ledit «vieil homme» a ensuite cette phrase fabuleuse, mi-lasse, mi-stressée: «Messieurs, je suggère que nous déguerpissions d'ici à la vitesse maximale», qui déclenche le départ précipité de la troupe de bras cassés de sa position.

Et pour cause: si des militaires ukrainiens ont pu brouiller le signal et hacker le drone, il est très fort possible qu'ils aient du même coup réussi à déterminer avec précision sa position de départ, donc l'emplacement précis des soldats russes. Idéal pour arroser l'arroseur et régler aux petits oignons des tirs d'artillerie possiblement létaux.

À lire aussi Pourquoi les tracteurs amish ont-ils des roues métalliques?

Bonus: la vidéo ne montre pas que des militaires lambdas, puisque certains fin observateurs semblent y avoir reconnu le dénommé Aleksei Milchakov, néo-nazi auto-déclaré et criminel de guerre notoire, déjà croisé en Syrie où il a laissé quelques sombres traces. Bref, l'«opération spéciale» de «dénazification» de l'Ukraine de la Russie se poursuit comme elle a commencé: mal.