La (très) vieille tactique qui a fait de Vouhledar un désastreux cimetière pour 130 blindés russes

Nous en parlions il y a quelques semaines: la bataille de Vouhledar a constitué pour la Russie, et pour utiliser un terme assez peu technique, l'une des plus belles dérouillées de toutes celles, nombreuses, qu'elle ait essuyé depuis son invasion à grande échelle de l'Ukraine.

Les vidéos de cette implacable déroute, glanées par les armées de drones qui surplombent les champs de bataille, se sont depuis accumulées. Elles montrent des colonnes de blindés russes décimées et en panique, des fantassins sans pouvoir ni protection et annihilés par centaines, des véhicules qui s'empalent sur des mines, des tankistes déboussolés.

Russian advance and rapid subsequent retreat on the Vuhledar front. By 72nd Separate Mechanized Brigade of the Ukrainian Ground Forces https://t.co/H4Xw7dcBAU pic.twitter.com/8Zszc330kd — Special Kherson Cat 🐈🇺🇦 (@bayraktar_1love) February 25, 2023

“It's a fuckfest, but we are pushing!” Russian tankmen send regards from Vuhledar against the backdrop of their dying tank and wounded Andryuha, who has been lying on the side of the road for two days. Everyone is lucky, except for the leg and the tank. Both were crushed. pic.twitter.com/j7XLkhB0F8 — Dmitri (@wartranslated) March 1, 2023

A video from @AndrewPerpetua shows very refreshing Russian tactics near Vuhledar. In this tutorial they show how to bypass mines. Very clever movement. pic.twitter.com/gJmUVGYKHQ — NOËL 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) February 12, 2023

Fiery greeting of Russian tank crew by the 72nd Motorized Brigade of the Ukrainian Armed Forces, Vuhledar direction pic.twitter.com/aqBQjuFYjk — Special Kherson Cat 🐈🇺🇦 (@bayraktar_1love) February 6, 2023

Footage of Russian armor near Buhledar coming under artillery fire. The video shows some of the same abandoned equipment. 4/https://t.co/6clv18eF9P pic.twitter.com/7qPuzrY4Pk — Rob Lee (@RALee85) February 9, 2023

Un récent et passionnant article du New York Times est revenu sur la manière dont, une fois encore, la glorieuse armée russe a réussi à transformer cette offensive en un désastre aux proportions épiques.

Selon le commandement militaire ukrainien, Vouhledar a même constitué la plus grande bataille de char depuis février 2022, et la Russie aurait perdu jusqu'à 130 de ses précieux blindés dans cette seule opération.

Mais comment les généraux russes, qui luttent depuis désormais plus d'un an face à leurs ennemis ukrainiens, qui ont donc eu tout loisir d'observer leurs tactiques et techniques, leurs méthodes et leurs préférences, ont-ils pu obtenir un résultat si désastreux?

En ayant, justement, la mémoire très courte: ils ont semble-t-il déjà tout oublié de l'art consommé des officiers en jaune et bleu pour la bonne vieille embuscade, cette ruse vieille comme la guerre qu'ils ont pu largement mettre à profit à Vouhledar.

Pas bonne mine

«Nous avons utilisé les routes qu'ils utilisent, puis nous nous sommes cachés et nous avons attendu», explique le plus simplement du monde le sergent Knignitsky à Andrew E. Kramer du New York Times.

Ils ont attendu des troupes mal préparées sinon pas entraînées du tout, sans expérience des précédentes déroute du même type, comme à Boutcha notamment –il est par exemple expliqué dans l'article que l'un des tankistes capturés par les Ukrainiens était un médecin qui n'avait à priori rien à faire ici.

La zone avait été minutieusement préparée, minée avec soin et avec une astuce terrible: sur une certaine distance, les routes étaient laissées libres de tout explosif, permettant aux colonnes russes de s'y engager. Leurs abords étaient en revanche truffés de pièges mortels.

Ainsi, lorsque le blindé de tête était touché et que ses suivants tentaient de faire demi-tour pour fuir ou esquiver, c'est au beau milieu d'un champ de mines que ces malheureux se retrouvaient, au sens le plus littéral du terme, en panique et sans échappatoire.

À bonne distance, camouflées dans les talus et les bois, les unités ukrainiennes d'artillerie, d'infanterie ou de chars pouvaient alors se mettre à les arroser. Avec tout ce dont ils disposaient: les armes de leurs blindés, des lance-missiles anti-blindés comme le fameux Javelin américain ou le système Stugna-P, avec des canons classiques ou d'autres autoportés comme le Caesar français, parfois même avec des Himars pourtant généralement utilisés sur des cibles statiques.

Ainsi que l'expliquait récemment Forbes, les Ukrainiens ont fait un usage intelligent et plutôt vicieux d'une autre arme fournie par les États-Unis, le système dit «Remote Anti-Armor Mine» (RAAM) permettant de semer à distance des myriades de petites mines, en les envoyant par le biais d'un canon 155mm classique.

It’s not the Groundhog Day. Just Russians mine-clearing the area with their MBTs and trying to find every single mine placed by Ukrainian troops near Vuhledar.



I have not enough hands to facepalm this. #Ukraine #Vuhledar pic.twitter.com/pw9oFNykNs — (((Tendar))) (@Tendar) February 12, 2023

Les opérations russes de déminage devenaient alors inutiles, voire traîtresses: une fois une zone apparemment nettoyée de tous ses pièges, les troupes de Kiev pouvaient à nouveau y disposer, sans s'en approcher, de nouvelles mines. La surprise et la panique n'en étaient que plus grandes quand les tankistes russes roulaient dessus.

Ils se croyaient vaguement en sécurité, ils allaient pourtant à leur mort: à Vouhledar, ils ont été parfois plus de 1.000 par jours à être tués ou mis hors de combat.