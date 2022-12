Comment de vieux pick-up britanniques trompent les snipers russes en Ukraine

C'est dans les vieux camions qu'on fait les meilleurs batailles, pourraient vous expliquer les troupes ukrainiennes engagées sur les différents fronts du pays face à l'envahisseur russe. Très tôt dans la guerre lancée par Moscou en février, les troupes de Kiev et leurs soutiens ont fait des merveilles mécaniques pour transformer, avec les moyens du bord, d'antédiluviens mais robustes pick-up en redoutables armes mobiles, ou de petits buggies en de surprenants vecteurs de morts.

Comme le relate Business Insider, une organisation non gouvernementale nommée Car4Ukraine s'est ainsi spécialisée dans la récupération en Europe de pick-up de seconde main, puis dans leur envoi dans des ateliers ukrainiens spécialisés.

À lire aussi Le (très) gros coup des Himars ukrainiens sur une base russe à Melitopol

Là, à grands coups de plaques de métal –pour la protection des occupants– et de supports pour mitrailleuses lourdes ou pour lanceurs de missiles anti-aériens, de créatifs mécaniciens pimpent les véhicules pour le front.

The Armed Forces of Ukraine have received Mistral man-portable anti-aircraft missile systems. @BackAndAlive Charitable Foundation published photos of the military equipped with Mistral MANPADS.



Details: https://t.co/LhKWl04xvc#ArmUkraineNow #StandWithUkraine — Militarnyi (@militarnyi_en) May 4, 2022

L'homme de 25 ans à la tête de Car4Ukraine, Ivan Oleksii, explique au site américain avoir récupéré plus d'une centaine de vieux camions britanniques. Ils ont généralement été utilisés pendant des années dans la campagne locale, pour transporter fumier ou fétus de paille, mais sont encore en état pour la guerre et suffisamment peu chers pour êtres acquis en masse grâce aux fonds levés par l'ONG.

Snipers un peu gauches

«Ils viennent de fermes, ça veut dire qu'ils sont rayés, ils peuvent sentir mauvais, mais ça n'a aucune importance. Ça veut dire qu'ils seront moins chers», détaille ainsi Ivan Oleksii. Toyota Hilux ou Tundra, Ford Ranger, Nissan Navara, Jeep Gladiator ou Mitsubishi L200: peu importe le flacon, tant qu'il est si peu dispendieux.

Avec plus, voire beaucoup plus, de 100.000 kilomètres au compteur, ces camions s'échangent pour moins de 2.000 euros –un membre de Car4Ukraine a même raconté au Telegraph que certains agriculteurs les donnaient pour une livre symbolique quand ils apprenaient leur destination finale.

Surtout, les pick-up britanniques ont une particularité qui les a rendus populaires dans les rangs ukrainiens. Fabriqués pour une nation qui conduit à gauche, leur siège conducteur est côté droit. Et? Est-ce plus agréable ou élégant à conduire dans les sillons agricoles des champs ukrainiens ou dans les profondeurs collantes de la «raspoutitsa», cette boue typique qui enlise les combats?

À lire aussi Des chercheurs adaptent de vieux moteurs diesel à l'hydrogène, et ça change tout

Possible. Mais, surtout, cette inversion des placements sauve semble-t-il régulièrement des vies. Entraînés à viser côté gauche, place normalement réservée au conducteurs du pick-up, les snipers russes se font régulièrement avoir, tirant sur le mauvais emplacement. Autant que faire se peut, les militaires ukrainiens laissent donc cette place passager vide pour plus de sécurité, voire y installent, quand ils le peuvent, des mannequins destinés à donner un peu plus de corps à l'entourloupe. Malin.