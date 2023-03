Plus loin, plus fort que les Himars: Vilkha-M, le missile ukrainien qui peut inquiéter les Russes

«With little fanfare», écrit The War Zone, soit «sans tambour ni trompette»: c'est ainsi qu'est décrite l'arrivée discrète dans la guerre russo-ukrainienne d'un nouveau missile fabriqué par les industries de Kiev et qui pourrait, si ses promesses étaient tenues, jouer un rôle important.

La chose se nomme «Vilkha-M». Elle est une version modifiée et très modernisée du vieillissant lance-roquettes multiple d'origine soviétique BM-30 Smerch, l'équivalent à l'Est du fameux Himars de construction américaine, qui a tant fait pour redonner de l'allonge et de l'élan aux forces ukrainiennes.

Et mine de rien, le Vilkha-M a de solide arguments pour lui. Le premier, expose The War Zone, est sa portée: estimée à 110 kilomètres, c'est 30 de plus que celle des projectiles les plus efficaces jusqu'ici fournis par l'Occident aux armées de Kiev, le transfert de précieux ATACMS à beaucoup plus longue portée coinçant toujours du côté américain.

À lire aussi La (très) vieille tactique qui a fait de Vouhledar un désastreux cimetière pour 130 blindés russes

Autre avantage, le Vilkha-M est capable de porter des charges explosives plus de deux fois plus lourdes (485 contre 200 livres) que celles des munitions actuellement lancées par les M142 (le fameux Himars) et M270 (les MLRS) occidentaux utilisés par Kiev.

Guidé par GPS, le missile peut adapter sa trajectoire en plein vol aux aléas et conditions atmosphériques grâce à de petits jets, lui offrant –à en croire les autorités ukrainiennes– une grande précision.

L'été en Crimée?

Patron de l'association nationale ukrainienne des industries de l'armement, Ivan Vinnyk a déclaré cette semaine, sans en révéler beaucoup plus, que le Vilkha-M était déjà en service et que le champ de bataille constituait une forme d'essais grandeur nature et dans le feu de l'action pour ce programme initié en 2018.

Le Vilkha-M est en revanche un produit rare: une centaine d'exemplaires seulement auraient été produits par l'industrie ukrainienne. C'est plutôt maigre, mais ce type de munition étant utilisé sur des cibles très spécifiques et souvent d'une grande importance tactique et stratégique, c'est déjà ça.

Car comme nous l'avons déjà expliqué, et comme l'administration Zelensky se tue à le répéter en demandant l'envoi d'armes à longue portée que pourrait bientôt fournir la Grande-Bretagne, plus l'allonge ukrainienne sera longue, plus efficace sera la contre-attaque qu'elle semble préparer, a priori pour le printemps.

À lire aussi Ermira Consultants, la société-écran chypriote où Vladimir Poutine planque les fortunes de sa vodka

Bien plus encore que les drones kamikazes dont l'Ukraine fait pourtant un usage souvent très efficace, ces armes sont idéales pour disrupter les nœuds et lignes logistiques ennemis, faire sauter des dépôts de carburant ou de munitions, s'attaquer aux bases arrière où troupes, matériels blindés ou aéronefs s'accumulent.

1/ Russia appears to have recently removed a span of the Kerch railway bridge to Crimea, presumably to carry out repairs following the (likely Ukrainian) bomb attack on the bridge last October. Here's why this is significant. pic.twitter.com/Qi1Oxw1NdH — ChrisO_wiki (@ChrisO_wiki) March 2, 2023

Une fois à portée, le Vilkha-M –ou une arme du même type et de même puissance offerte par l'Occident– pourrait par exemple à nouveau faire brûler le pont de Kerch, ligne de vie qui relie la Crimée occupée et la Russie, déjà visé il y a quelques mois par un impressionnant attentat au drone nautique et dont la Russie termine à peine les urgentes réparations.

Le symbole, alors que reprendre la région est devenu un enjeu majeur de la guerre, serait immense. Et pour Vladimir Poutine, l'humiliation serait grande.