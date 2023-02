En vidéos, la cataclysmique débâcle russe de Vouhledar

Au moins 1.000 tanks et blindés détruits, confirmés chacun visuellement par les spécialistes du site Oryx: c'est ce qu'aurait perdu la Russie depuis le début de ce qu'elle nomme son «opération spéciale» en Ukraine.

En comptant celles abandonnées à l'ennemi ou capturés par celui-ci, ravi de s'en faire une armée des plus solides, le total grimpe à plus de 1.700 unités.

Quelques jours avant l'anniversaire de l'invasion de grande envergure de son voisin ukrainien, Moscou aurait ainsi perdu la moitié des blindés opérationnels engagés dans cette nouvelle phase d'une guerre entamée en 2014.

La tendance ne semble pas fléchir: selon l'une des communications quotidiennes du ministère britannique de la Défense, publiée le dimanche 12 février, «lors des deux semaines écoulées, la Russie semble avoir connu la plus haute moyenne de pertes depuis la première semaine de son invasion de l'Ukraine».

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 12 February 2023



🇺🇦 #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/4Fz8VPKU7g — Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) February 12, 2023

Reprenant les chiffres de l'état-major ukrainien mais expliquant qu'elle ne peut tout à fait confirmer sa métholologie, le «MoD» fait ainsi état, en plus de ces pertes matérielles colossales, d'une moyenne quotidienne de 824 soldats russes morts ou blessés par jour. Le Ministry of Defence note par ailleurs que l'Ukraine perd également beaucoup d'hommes de son côté.

«Cette hausse est semble-t-il causée par un certain nombre de facteurs, incluant le manque de personnel entraîné, de coordination, de ressources sur le front –comme le montrent les exemples de Bakhmout et de Vuhledar», est-il expliqué dans la note.

Ni fait, ni à faire, refait quand même

L'exemple de Vuhledar est effectivement, depuis quelques jours, celui qui fait le plus parler de lui. La Russie semble être –globalement– dans une position moins précaire qu'à l'automne dernier, et l'Ukraine se prépare sur tous les fronts à une offensive hivernale de grande ampleur que l'on annonce très prochaine, si d'ailleurs elle n'a pas déjà commencé.

Pourtant, dans cette petite ville de l'oblast de Donetsk, dans l'Est de l'Ukraine, c'est bel et bien dans une sanglante débâcle que la Russie s'est engagée, sans doute l'une des pires depuis un an.

Sans grand hasard, il semble que nous retrouvions certains des mêmes (mauvais) acteurs que lors d'un précédent massacre du même type, celui essuyé par les troupes russes à Pavlivka début novembre 2022. L'un des responsables de l'attaque russe n'est autre que Rustam Muradov, qui avait déjà envoyé à Pavlinka une grande partie le 155e brigade d'infanterie de marine russe vers une mort certaine.

Igor has things to say about the Russian military.



I've heard it was actually 3 companies that died in Avdiivka, not just 2. pic.twitter.com/zA5jaCNR24 — Andrew Perpetua (@AndrewPerpetua) February 10, 2023

Things aren't going well for Russians in Vuheldar, are they, when Khodakovsky has "nothing to say" and GREY ZONE says it's because in Vuhledar a complete fuckery is happening with Russians losing 30 vehicles, burning tankmen running, and BMPs running over own troops. pic.twitter.com/nLjbkpgCh2 — Dmitri (@wartranslated) February 9, 2023

De quoi rendre furieux les «mibloggers» russes, ces bloggers militaires qui ne mâchent généralement pas leurs mots quant aux fautes de leurs propres armées.

C'est notamment le cas d'Igor Girkin ou de la chaîne Telegram Grey Zone, qui partagent peu ou prou l'avis de l'Institute for the Study of War (ISW), publié le 10 février par l'institution américaine aux analyses très respectées: la Russie ne peut envoyer au front des troupes aussi mal entraînées sans que cela ne finisse en un bain de sang et de métal.

Ce fut le cas à Vuhledar et à Avdiyivka: du 8 au 10 février, les forces russes auraient ainsi, selon Oryx, perdu un minimum de 100 blindés, dont 36 chars lourds. Dépassées, mal formées et en panique, les troupes de Moscou auraient abandonné en quelques minutes une trentaine d'engins à l'ennemi.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 10 February 2023



🇺🇦 #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/4AQjfbhXfr — Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) February 10, 2023

🧵Vuhledar🇺🇦 update:



1/9 This thread includes additional details about the battle of Vuhledar and satellite imagery that helps to understand and visualize the situation better. I had to break this into several parts, so I can publish more imagery of russian losses later. Part 1 pic.twitter.com/uzxXd0i6YC — Tatarigami_UA (@Tatarigami_UA) February 12, 2023

De nombreuses vidéos, généralement captées par des drones ukrainiens, ont depuis fait surface. Nous ne recommandons leur visionnage qu'aux esprits déjà rodés par des images si terribles, mais ce qu'elles montrent est un massacre ahurissant, des attaques désordonnées, des manœuvres désespérées, des tactiques pour le moins contestables, quand tactique il y avait.

On y voit notamment la manière dont les blindés russes et l'infanterie qui les accompagnait parfois se sont faits cueillir, les uns après les autres, par d'impitoyables mines ukrainiennes –selon diverses sources, certaines d'entre elles auraient été lancées par l'artillerie dans des couloirs supposés sûrs.

A Lost Armour moderator says that the failed assault in Vuhledar (captured on video) was due to Remote Anti-Armor Mine (RAAM) launched by Ukrainian 155mm howitzers on a corridor that had been cleared of mines. The vehicles either hit these mines of the TM-62 out of the corridor. https://t.co/ms5L38AJJg — Rob Lee (@RALee85) February 11, 2023

L'une de ces vidéos montre même de malheureux soldats à pied se faire rouler dessus par les chars supposés protéger leur charge: à Vuhledar l'enfer russe semble avoir ouvert un huitième cercle.

A video from @AndrewPerpetua shows very refreshing Russian tactics near Vuhledar. In this tutorial they show how to bypass mines. Very clever movement. pic.twitter.com/gJmUVGYKHQ — NOËL 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) February 12, 2023

Footage of Russian armor near Buhledar coming under artillery fire. The video shows some of the same abandoned equipment. 4/https://t.co/6clv18eF9P pic.twitter.com/7qPuzrY4Pk — Rob Lee (@RALee85) February 9, 2023

Fiery greeting of Russian tank crew by the 72nd Motorized Brigade of the Ukrainian Armed Forces, Vuhledar direction pic.twitter.com/aqBQjuFYjk — Special Kherson Cat 🐈🇺🇦 (@bayraktar_1love) February 6, 2023

#Ukraine: Three Russian tanks were destroyed/damaged near Vuhledar, #Donetsk Oblast - apparently by running over anti-tank landmines. pic.twitter.com/AzEJl7Eznb — 🇺🇦 Ukraine Weapons Tracker (@UAWeapons) February 6, 2023