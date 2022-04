«Ukrainian fArmy», le jeu vidéo qui vous met aux commandes des vaillants tracteurs ukrainiens

Nous en avons déjà parlé ici: parmi les grandes figures pop et mèmes nés de la guerre menée par la Russie en Ukraine réside en bonne place le tracteur.

Symboles de la résistance générale à l'envahisseur et du formidable système D des Ukrainiens, les machines agricoles ont ainsi été prises en photos ou filmées des centaines de fois, en train de remorquer des blindés capturés aux forces du Kremlin.

D'acte de résistance à plaisanterie cathartique sur les réseaux sociaux, le tracteur ukrainien a désormais subi une troisième transformation: des développeurs indépendants du cru ont créé un jeu vidéo nommé Ukrainian fArmy et dédié à ce grand héros fermier de la guerre d'Ukraine.

Disponible sur la plateforme itch.io pour les machines équipées de Windows, MacOS ou Linux, le titre est vendu à prix choisi. Les bénéfices réalisés par les développeurs sont destinés à des organisations humanitaires œuvrant dans le pays.

Ukrainian tractors in action. They do not require long bureaucratic approvals, unlike other types of heavy weapons and military equipment from our Western partners, which we so desperately need to destroy the enemy.

Image by Ukrainian fArmy pic.twitter.com/SvbLjWV2ZT