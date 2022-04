Les Ukrainiens auraient coulé le Moskva, vaisseau amiral russe dans la mer Noire

Grosse agitation sur le front ukrainien dans la soirée du 13 avril et, une fois n'est (presque) pas coutume, sur les mers. Frappé par d'importantes explosions et en très mauvaise posture, le navire amiral de la flotte russe en mer Noire, le Moskva Project 1164, se mettait dans la soirée à envoyer des S.O.S. paniqués à quiconque pouvait les entendre.

Frantic distress signals received from the Russian ship MOSKVA as she sank after onboard fire and munitions detonations caused by Ukrainian Neptune ASMs and TB2 UAV pic.twitter.com/FafR0SZB4b — Chris Lowndes 🇺🇦🕊️ (@chrislowndes) April 14, 2022

Russian Navy Confirms Severe Damage to Black Sea Cruiser Moskva, Crew Abandoned Ship - USNI Newshttps://t.co/m0YycCXsKC pic.twitter.com/5yuPwNy9VO — U.S. Naval Institute (@NavalInstitute) April 14, 2022

Que s'était-il passé? Selon la marine russe et comme le rapporte l'agence russe Tass, l'explosion de munitions stockées dans le croiseur lance-missiles (celui-là même auquel des soldats ukrainiens stationnés sur l'île des Serpents avaient intimé l'ordre d'«aller se faire foutre»), à la suite d'un incendie, l'aurait sérieusement endommagé, forçant l'évacuation en urgence de l'intégralité de l'équipage.

À lire aussi Il faut fournir chars et armes lourdes à l'Ukraine, et vite

Selon l'Ukraine en revanche, il ne s'agit pas tout à fait d'un accident, mais de l'un de ses plus jolis coups de la guerre entamée le 24 février. Le gouverneur de la région d'Odessa, Maxim Martchenko, a ainsi annoncé pour sa part que le croiseur lance-missiles russe, capital dans la stratégie de frappes à distance du Kremlin, avait été touché par au moins deux missiles anti-navires Neptune, de conception locale.

Plouf!

«Il semble confirmé que le croiseur lance-missiles Moskva soit aujourd'hui allé exactement là où nos garde-côtes sur l'île des Serpents lui avaient dit d'aller», s'est amusé Martchenko dans un message posté sur Telegram. «Les missiles Neptune montant la garde sur la mer Noire ont causé de sérieux dommages au vaisseau russe.»

Quelques heures plus tard, Twitter bruissait de nouvelles rumeurs: le Moskva n'avait pas seulement été endommagé mais aurait d'ores et déjà coulé, reposant pour l'éternité au fond de l'eau.

#Ukraine 🇺🇦: many reports indicate that the Russian cruiser Moskva has been sunk by Ukrainian anti-ship missiles in the #BlackSea between #Odesa and #Sevastopol.



You may know this ship from the now infamous reply: "Russian warship, go F yourself." pic.twitter.com/sdL7ZYv51h — Thomas van Linge (@ThomasVLinge) April 14, 2022

Très suivi, l'analyste militaire Rob Lee rapporte que l'armée ukrainienne aurait utilisé les fameux drones turcs Bayraktar TB2 pour harceler et distraire le Moskva, avant de lui envoyer les deux missiles Neptune qui, semble-t-il, lui auraient été fatals. Certaines de ces informations restent à confirmer, mais la surprise est néanmoins grande.