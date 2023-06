L'UE confie à Huawei des programmes scientifiques sensibles

Le géant chinois de la tech Huawei, fortement soupçonné d'espionner pour le compte de Pékin, participe à onze projets du grand programme européen de recherche et de développement technologique Horizon Europe, dévoile le Financial Times.

Ces projets, pour lesquels l'entreprise a reçu 3,89 millions d'euros du contribuable européen, concernent notamment l'intelligence artificielle, les futurs réseaux 6G ou le cloud.





Huawei se retrouve donc au cœur de programmes européens sensibles alors qu'un tiers des pays membres de l'Union ont exclu la société chinoise de leurs infrastructures 5G, en raison du risque d'espionnage qui lui est associé.

Encore plus invraisemblable: Bruxelles en personne envisage de bannir l'entreprise de l'ensemble des réseaux 5G de l'Union européenne, mais ne trouve rien à redire à ce qu'elle noyaute d'autres domaines stratégiques.

Autonomie stratégique, vraiment?

Les projets européens où s'est infiltré Huawei concernent également les capteurs quantiques, la connectivité et la conduite autonome des véhicules (autour de l'Américain Intel, du Japonais Denso et du Français Stellantis).

Selon plusieurs experts, cela pourrait compromettre la sécurité des données au sein de ces programmes de recherche, et fragiliser l'ambition européenne d'autonomie stratégique dans le domaine des technologies les plus critiques.

«La nécessité de sauvegarder les intérêts de l'UE dans les domaines stratégiques est prise en compte dans l'ouverture du programme européen Horizon Europe à la coopération internationale», assure la Commission européenne.

De son côté, Huawei indique avoir participé à plus de trente programmes de recherche et développement européens depuis 2007, et met en avant sa sélection par des experts indépendants ainsi que l'approbation officielle dont il bénéficie de la part de l'UE.