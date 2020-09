L'US Air Force a conçu et testé un nouvel avion de chasse en 12 mois seulement

L'an passé, l'US Air Force expliquait changer de stratégie quant à la conception de la prochaine génération d'avions de chasse pilotés par l'homme, qui devrait succéder aux F-35 et F-22 actuels. Nommé Next Generation Air Dominance (NGAD), le programme allait être soumis à un sérieux coup d'accélérateur.

«Selon ce qu'en pensent les industriels et ce que m'expliqueront mes équipes, nous allons essayer de fixer une nouvelle cadence pour concevoir un aéronef de A à Z le plus rapidement possible», expliquait alors Will Roper, l'un des patrons de la recherche pour l'US Air Force. «À ce jour, j'estime que ce pourrait être cinq ans. Je peux me tromper.»

Il se trompait effectivement –et de beaucoup. Choquant l'ensemble des observateurs et observatrices de la chose militaire et technologique, le même Dr. Roper a annoncé mi-septembre que l'US Air Force avait réussi l'impossible: elle a conçu et fait voler un prototype en taille réelle d'avion de chasse de nouvelle génération, le tout en moins d'un an.

Secret défense oblige, c'est à peu près la seule chose que l'Américain a dévoilé. Personne ne sait où et quand ce vol a eu lieu. Personne ne sait à quoi ressemble ce mystérieux aéronef. Personne ne sait ses caractéristiques et performances. Personne ne sait qui l'a construit, bien qu'il soit probable que Northrop Grumman, Lockheed Martin ou Boeing aient été impliqués.

Si l'on sait qu'il s'agira d'un avion pensé pour la domination aérienne, on ignore la place précise qui sera attribuée à ce «F-X». Remplacera ou supplémentera-t-il le F-35 ou le F-22, encore dans la fleur de l'âge? Sera-t-il placé au centre d'un dispositif de nouveau type, sur lequel planchent les armées de l'air du monde entier, associant des essaims de drones sans pilotes et un ou des appareils maîtres?

«Digital Century Series»

Quoi qu'il en soit, comme le notent Popular Mechanics et Defense News, cette nouvelle approche de la conception d'un avion de chasse souligne les progrès de l'industrie qui, en s'approchant des rythmes des Century Series Fighters des années 50, tranche très nettement avec les processus précédents, qui dépassaient souvent la décennie.

Cette cadence infernale, permise notamment par la virtualisation des prototypes initiaux, permet d'imaginer la conception et le test d'appareils imaginés «à la demande», adaptés à des besoins stratégiques et menaces géopolitiques en perpétuelle mutation, consacrés à des rôles ou des armes très spécifiques.

Utilisant une avionique et une motorisation déjà disponibles, qu'il est possible d'améliorer en parallèle, elle permet également d'espérer des designs moins conservateurs, de prendre des risques et tester des innovations que la peur de l'échec et des coûts pharaoniques ne permettent pas.