L'US Air Force prépare le B-21 Raider, son nouveau bombardier furtif

Alors que la Chine annonce l'envol prochain de son H20, bombardier furtif qu'elle annonce capable de transporter des armes nucléaires, conventionnelles ou hypersoniques, sur une portée de plus de 8.000 kilomètres, l'US Air Force ne pouvait pas ne pas répliquer.

Ce qu'elle n'a pas manqué de faire en annonçant la construction des deux premiers B-21, avec un premier vol prévu en 2022 et une mise en service espérée en 2026 ou 2027.

Surnommé Raider, en hommage au fameux «Doolittle Raid» ayant vu, en 1942, des B-25B bombarder Tokyo, le B-21 a été conçu pour prendre la place du vieillissant B-1 Lancer, mis en service au mitan des années 80, ainsi que du plus récent B-2 Spirit, rendu célèbre par sa forme de raie manta.

Dans les grandes lignes, ce B-21 présenté il y a quelques années déjà semble d'ailleurs reprendre la forme –donc la furtivité– de ce dernier. Les deux ont par ailleurs été conçus par le même avionneur, Northrop-Grumman, considéré comme un spécialiste des ailes volantes.

@TheDEWLine and I take a stab at likely design changes on B-21 v B-2 after @northropgrumman @usairforce release new rendition. https://t.co/goLEDbwj7H and here's our 1st version... pic.twitter.com/nVpojxN022