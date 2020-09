L'US Air Force tease-t-elle son nouvel avion depuis des jours?

Fin septembre, le Pentagone a choqué le monde militaire en annonçant que l'US Air Force était parvenue à développer, construire et faire voler un avion de chasse d'une nouvelle génération en moins d'un an.

C'est un délai extraordinairement court pour le développement d'un tel appareil, qui peut normalement prendre une décennie, parfois plus. Pour l'instant, aucun détail sur l'appareil n'est public, si ce n'est qu'il a «déjà battu des records», d'après Will Roper, l'un des boss de la recherche de la force aérienne américaine.

Avides de savoir ce à quoi pourrait ressembler l'appareil, les expert·es ont tenté de dénicher quelques indices. The Aviationist, un site internet de référence sur le sujet de l'aviation militaire, a même présenté une théorie.

Le site s'est rendu compte qu'un avion visiblement jamais vu auparavant figurait sur le visuel posté par le compte Twitter officiel de l'US Air Force Materiel Command pour les 73 ans de cette branche de l'armée.

Happy birthday, @usairforce ! As we celebrate the 73rd birthday of the Air Force, we celebrate our #Airmen . Their diversity of background, experience, demographics, perspectives, thought & organization are the life force of our service. #USAF73 pic.twitter.com/p7NxTQYPyr

L'avion a une forme d'aile volante triangulaire, qui n'existe pas encore pour des avions de chasse de ce type. Plus intrigant, une forme similaire apparaît sur le logo des 73 ans de l'US Air Force. The Aviationist précise que ce pourrait n'être qu'une illustration fictive, censée représenter le futur des chasseurs américains. D'autant que la forme de l'avion semble proche d'un concept publié en 2017 par l'artiste Rodrigo Avella.

Il est donc peu probable que le visuel représente une réelle photographie d'un avion top-secret. Comme le soulève Popular Mechanics, pourquoi l'armée sèmerait-elle des easter eggs, des indices cachés, comme si elle teasait un blockbuster?

Ce n'est en effet probablement pas le cas, mais ces choix de communication montrent l'imaginaire que l'armée des États-Unis voudrait imposer. Il existe surtout des indices bien plus tangibles qu'un visuel Twitter.

Since many have found a vague resemblance between the unknown aircraft featured in the AF 73rd birthday graphic and the mysterious aircraft spotted over the U.S. in 2014, I've made a composite image just for comparison. pic.twitter.com/vHeP7YjluB